МИД РФ предостерег европейские страны от размещения американских ракет

В российском МИДе предостерегли европейские страны от размещения американских ракет на своих территориях, передают «РИА Новости».

С этим заявлением выступил замминистра иностранных дел Александр Грушко. «Сами европейцы, конечно, как мы считаем, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для размещения и пуска американских ракет», — сказал дипломат. По словам Грушко, это может поставить под угрозу сами территории, где будет размещено военное оборудование.

Также дипломат отметил, что любое развертывание ракет средней дальности со стороны США будет значительно влиять на стратегический баланс. RT сообщает, что Грушко заявил о готовности России дать «соответствующий военно-технический ответ», если станет известно о нарушении штатами принципов ДРСМД.

Напомним, Россия и США вышли из договора о ракетном разоружении минувшим летом.