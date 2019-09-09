Координатора "Голоса" держали в ОВД двое суток без еды и воды

Задержанный координатор «Голоса» Владимир Егоров сообщил, что его двое суток не кормили и не поили в московском отделе полиции, передает «МБХ Медиа».

«48 часов мне не давали ни пить, ни есть. Это пытки. Вы препятствуете моей свободе передвижения. Со мной сидели насильники, педофилы, их отпустили. Возмутительный случай», — передают журналисты слова общественника.

Владимир Егоров 7 сентября был задержан в здании ТИК Дорогомилово, куда пришел проголосовать досрочно. Сначала его не пускали, но он дозвонился до пердседателя избиркома, который провел его на участок. На выходе Егорова встретили полицейские и доставили активиста в районное ОВД. Долгое время он не отвечал на звонки и к нему не пускали адвоката «ОВД-Инфо» Ольгу Пельше.

По сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на МВД, общественнику вменяют, что он «поднял руку на одного из членов избиркома, а также устроил потасовку с охранником». Сам Егоров говорит, что ему не дали ознакомиться с делом и он не в курсе подробностей обвинения. «Скорее всего, обвиняют в том, что ругался матом. Свидетельств этому нет — обычная практика, какой-нибудь человек будет утверждать, что слышал, но никаких подтверждений этому нет. Скорее всего, это мелкое хулиганство», — предполагает координатор движения.

При задержании Егорову порвали куртку, а некий свидетель утверждал, что координатор «Голоса» ударил одного из полицейских по лицу.

Ольга Пельше сообщает, что полицейские отобрали у Егорова смартфон, на который он фиксировал все происходящее, и сбросили его до заводских настроек, удалив весь материал.