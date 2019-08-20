Зачем Госдума подключилась к поискам "руки Запада" в протестах

Этим летом депутатам Госдумы не повезло: пришлось прервать свои отпуска и приехать в Москву на экстренное заседание — расследовать протесты, вызванные недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, в составе специальной комиссии.

Это вместо того, чтобы, к примеру, расследовать деятельность МГИК и УИКов, которые своими топорными маневрами спровоцировали превращение столицы в театр военных действий. И этот театр собрал уже и первый урожай — в виде 14 фигурантов «московского дела». Это не считая порядка полутора тысяч судебных разбирательств по административным делам.

Кому стало бы хуже, если бы к пяти коммунистам в Мосгордуме присоединились бы еще 10 человек, не согласных с генеральной линией партии, решительно не понятно. Не факт к тому же, что они избрались бы, и тем более не факт, что смогли бы выстроить коалицию с КПРФ. Коалицию, которая все равно в силу малочисленности не оказала бы почти никакого влияния на принимаемые решения.

В протестных настроениях, как всегда, оказался виновен условный Трамп. «Совет Госдумы таки создал комиссию по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России, — сообщил анонимный телеграм-канал «Депутатские будни». — Будут "расследование" проводить. У нас вообще любят создавать всякие дурацкие комиссии, чтобы создавать видимость деятельности и участие в проблемах. Дальше обсуждений обычно дело не доходит».

Политические телеграм-каналы связывают создание комиссии со стремлением спикера Госдумы Вячеслава Володина продемонстрировать свою пользу в деле подавления протестов, в которых досрочно нашли «зарубежный след». Руководить дальнейшими розысками будет глава думского комитета по безопасности Василий Пискарёв, ранее трудившийся в Генпрокуратуре и СК, также бывший первым замом Бастрыкина. То есть имеющий серьезные связи в кругах силовиков, которые тоже не прочь заработать очки на «иностранном вмешательстве».

Особенно неожиданным на этом фоне выглядит сделанное накануне заявление главы Ростеха Сергея Чемезова — о полезности оппозиции, раздраженности людей и угрозе возвращения во времена застоя. Раскола элит в этом пока не усматривается, однако, как отмечает политолог Алексей Макаркин, заявление может быть «связано с пониманием ограниченности возможности жесткого курса».

Эксперт обращает внимание на то, что «дело о массовых беспорядках заходит в тупик ввиду отсутствия признаков таких беспорядков», и нескольким арестантам участие в массовых беспорядках уже не вменяется. А также — что протестующих и «простой народ» никак не удается противопоставить в виду длительной экономической стагнации и желания перемен. По мнению политолога, к смене курса это не приведет, однако «будут использоваться и другие меры».