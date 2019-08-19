Володин описал предстоящую работу комиссии о вмешательстве в дела России

Депутатам Госдумы пришлось прервать отпуска ради предстоящего «расследования» протестов в Москве.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, «материалы о фактах иностранного вмешательства» уже поступают в Госдуму. «Как только прозвучало заявление главы фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем его поддержали руководители всех фракций, и мы начали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве во внутренние дела нашей страны», – приводит ТАСС слова спикера.

Он сообщил, что в комиссию будут вызывать сотрудников иностранных посольств, которые, по его словам, участвовали в несанкционированных акциях, в том числе выступали их организаторами и «раздавали методички», передает «Интерфакс». В первую очередь речь идет об американских дипломатах, уточнил Володин.

Также председатель Госдумы рассказал, что на заседания комиссии будут приглашать представителей СМИ, «которые себе позволили делать заявления, осуществлять призывы, связанные с нарушением законов Российской Федерации и фактически вмешались в наши внутренние дела». По словам Володина, к ним относятся, в частности, журналисты Deutsche Welle («Немецкой волны»).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что во время внеочередного собрания Совета депутатов принято решение о создании комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела России. Первое заседание комиссии будет проведено в Госдуме 30 августа.