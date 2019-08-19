С Васильева сняли обвинения по статье о "массовых беспорядках" 27 июля

Режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева освободили от статуса подозреваемого в деле об участии в «массовых беспорядках» 27 июля в Москве. Теперь он проходит по делу в качестве свидетеля, сообщает ТАСС.

Адвокат Александр Зинуров уточняет, что, если по закону следствие не предъявляет подозреваемому в течение десяти дней после задержания обвинение, человек автоматически переходит в статус свидетеля.

После задержания в ночь с 9 на 10 августа Дмитрий Васильев дважды попадал в больницу в связи с ухудшением состояния на фоне сахарного диабета. 19 августа он окончил лечение в стационаре и вернулся в здание Следственного комитета, чтобы забрать свои вещи.

Ранее сообщалось, что фигуранту уголовного дела по митингам 27 июля Данилу Беглецу смягчили статью с «участия в массовых беспорядках» на «приминение насилия в отношении представителя власти».