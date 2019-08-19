Сергей Чемезов высказался за "здравую оппозицию" в свете митингов в Москве

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал ситуацию с митингами за допуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству», — заявил Чемезов.

Напомним, акции протеста в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму начались 14 июля. После несанкционированного митинга 27 июля под уголовные статьи за участие в «массовых беспорядках» на мероприятии попали 14 человек.