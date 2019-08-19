"Справедливая Россия" требует отстранить Шипулина от выборов в Госдуму

Свердловское отделение «Справедливой России» потребовало снять с выборов в Госдуму экс-биатлониста Антона Шипулина.

Соответствующий иск подан в областной суд, передает «Интерфакс».

Как пояснил председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов, представители партии обратились в суд после того, как узнали, что Шипулин владеет акциями немецкого банка.

«Зарегистрированный кандидат к моменту регистрации должен был расстаться со всеми иностранными акциями, не владеть и не управлять ими», – напомнил Кузнецов. Он подчеркнул, что это «очень жесткое требование» и его неисполнение влечет отстранение от избирательной кампании.

Сообщается, что бывший биатлонист не предоставил информацию о десяти тысячах облигаций Сбербанка на сумму десять млн рублей, а также о 50 структурированных нотах немецкого Коммерцбанка стоимостью 3,6 млн рублей. Кроме того, Шипулин не задекларировал 2,3 тысячи рублей в ПАО Банк «ФК Открытие», а также пустой счет в банке ВТБ.

Суд собирается рассмотреть иск «Справедливой России» 21 августа.

Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму в середине июля.

Довыборы в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Шипулин, завершивший спортивную карьеру в декабре 2018 года, выдвинут от партии «Единая Россия». В мае он выиграл праймериз этой партии с результатом 78,13%.