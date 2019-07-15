Антон Шипулин подал документы на выборы в Госдуму

Биатлонист Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Госдуму.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. «Когда зимой я решал для себя – идти или нет, мне стало поступать множество писем и звонков из округа с поддержкой. Это стало для меня решающим аргументом. Я принял участие в праймериз и убедился, что поддержка на самом деле есть — за меня проголосовало 24 тысячи человек», — пояснил Шипулин, который планирует представлять 174-й Серовский одномандатный избирательный округ.

Шипулин рассказал, что его программа будет состоять из трех основных блоков: первый — развитие спорта в стране и регионе; второй — решение главных проблем в округе, «таких как медицина, отток населения, дороги, развитие территорий»; третий — повседневные проблемы «от протекающих крыш до застройки пустырей».

Довыборы в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Отмечается, что в качестве самовыдвиженца на зарегистрировался ни один кандидат. Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру в декабре 2018 года в 31-летнем возрасте, выдвинут от партии «Единая Россия». В мае он выиграл праймериз с результатом 78,13%.