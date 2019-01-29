Антон Шипулин вступил в гонку за депутатский мандат?

Для того чтобы финишировать в депутатском кресле, бывшему биатлонисту придется обойти оппозицию и «уральского пельменя».

Перед праздниками самый знаменитый биатлонист России заявил о том, что завершает спортивную карьеру и собирается начать политическую – в качестве депутата Госдумы от Свердловской области (довыборы там назначены на 10 марта).

Справка

30–50 тысяч рублей – тренерский оклад от Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП).

400 тысяч рублей – средняя зарплата депутата в 2018 году.

Должность эта настолько соблазнительная, что Алексею Венедиктову – главному редактору «Эха Москвы», где сейчас трудится Евгений Ройзман, пришлось делать специальное заявление: бывший мэр Екатеринбурга никуда из Москвы не собирается.

А вот член команды Навального екатеринбуржец Леонид Волков, кажется, в раздумьях, сообщает один из телеграм-каналов. По крайней мере, прямой вопрос об участии, заданный в фейсбуке, он пока никак не откомментировал.

«Справедливая Россия» собирается выдвинуть бывшего артиста «Уральских пельменей» Сергея Нетиевского. О том, что в партии действительно обсуждается такая идея, сказал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

А вот местный губернатор свои симпатии обозначил четко и заранее. В первой половине января Евгений Куйвашев и Антон Шипулин вместе покатались на лыжах. По ходу биатлонной карьеры спортсмен никогда не высказывался о политических проблемах, зато предпринимал правильные шаги: в этом году он вступил в Putin Team, стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах, вошел в список членов Общественной палаты Свердловской области, поднял флаг на митинге «Россия – в моем сердце» на Красной площади...

– Сколько спортсменов в Думе – что они за все это время приняли? Тренировать – это адский труд, конечно, лучше найти себе теплое место и успокоиться, – не очень хочет говорить на эту тему Александр Тихонов, которому тоже не раз предлагали пойти в политику.

Кто еще

Сергей Чепиков, олимпийский чемпион

Фракция: «Единая Россия»

Законопроектов: 3

Выступления: 1

Доходы: 6,9 млн рублей

Владимир Драчев, олимпийский призер, президент Союза биатлонистов России

Фракция: «Единая Россия»

Законопроектов: 4

Выступления: 2

Доходы: 4,7 млн рублей

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Материал вышел в издании «Собеседник» №03-2019 под заголовком «Шипулин вступил в гонку за мандат».