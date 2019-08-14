Число не желающих участвовать в выборах россиян достигло максимума с 2016 года

Четверть россиян не готовы пойти на федеральные выборы в случае их проведения на этой неделе.

Как показал опрос «Левада-центра», 24% россиян не пошли бы голосовать в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье, а каждый десятый (11%) не знает, кому отдать свой голос. Доля граждан, не готовых голосовать на думских выборах, достигла максимума с 2016 года, отмечают «Ведомости».

Результаты исследования показали, что 44% участников опроса, готовых пойти на выборы, проголосовали бы за «Единую Россию». За КПРФ отдали бы свои голоса 17% опрошенных, 16% респондентов готовы проголосовать за ЛДПР.

«Справедливую Россию» выбрали бы 4% пришедших на избирательные участки. На такой же результат может рассчитывать коммунистическая партия «Коммунисты России». За партию «Яблоко» проголосовали бы 2% избирателей, за Российскую экологическую партию «Зеленые» – 1%, так же как за «ПАРНАС» и партию «Родина».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что жители России относятся к правительству Брежнева лучше, чем к современному российскому.