"Единая Россия" снова задавит финансовым и административным ресурсом"

Оппозиционные парламентские партии обратились в Администрацию президента с просьбой не допустить изменения схемы формирования региональных парламентов.

В настоящее время Тульское заксобрание уже изменило схему, при которой значительно увеличивается число одномандатников. Похожие поправки обсуждаются в Волгоградской области, Марий Эл и Хабаровском крае. Партийцы опасаются, что из-за снижения рейтингов «Единой России» эта тенденция может распространиться на все регионы, где пройдут выборы в 2019 году. В «Единой России» заявляют, что изменения коснутся менее 10% территорий.

«Собеседник» попросил прокомментировать ситуацию секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова:

— Сокращение доли партсписков в региональных парламентах не может не вызывать тревогу, — говорит Обухов. — Раньше (например, на парламентских выборах — 2016. — Ред.) их доля была 50 на 50. И вот теперь в Туле уже утверждено 30 списочников на 70 одномандатников, в Марий Эл примерно также, в Хабаровске хотят сделать чуть ли не 25 на 75. Скажем так, жульничество здесь очевидно. Вспомним отчетную цифру «Единой России» в 2016 году: она выступила хорошо, но она проиграла. И тем не менее набрала 70% мандатов.

— Ну, мы видим, как сейчас обстоят дела в Госдуме, и знаем, что этот успех обеспечили ЕР именно одномандатники. Есть опасения, что на выборах в региональные парламенты будет задействована та же схема, только более усиленная за счет увеличения численности одномандатников?

— Именно. Хотя времена меняются, но если договорились о принципах, то давайте их соблюдать. И если договорились о списках 50 на 50, давайте придерживаться. В той же Туле по спискам будет только 30%, но не забываем, что рейтинг Дюмина там 70%. Если уж его так любят, то должны и «Единую Россию» любить взасос. Но не получается, видимо.

Сейчас все политологи, эксперты и общество судят о соотношении сил именно по партспискам. А одномандатные округа — это деньги, деньги и еще раз деньги. Кстати, всюду сейчас идет увеличение лимита на затраты по одномандатным округам. «Единая Россия» попросту снова задавит финансовым и административным ресурсом.

— Но сейчас рейинг «Единой России» в весьма плачевном состоянии. Думаете, это не повлияет на результаты голосований?

— «Единая Россия» — это аватар администрации президента. Можно ли сказать, что Путин сейчас в плачевном состоянии? Наверное, нет. Рейтинг у него, конечно, пощипан пенсионной реформой, но достаточный для управления. Ресурсы есть, админресурс есть, «зомбоящик» работает, какой-то запас прочности еще сохраняется. И они попытаются оттянуть одеяло изменением соотношения сил в региональных парламентах, — говорит Обухов.