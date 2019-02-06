Медведев сравнил ЧМ по футболу с "Нобелем" и признался в любви к химии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал отечественных ученых бороться за Нобелевскую премию.

6 февраля состоялось заседание оргкомитета по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов. Глава Российской академии наук Александр Сергеев сказал, что одна из задач российских ученых в 2019 году – это получение Нобелевской премии.

«По поводу Нобелевской премии не знаю. Наверное, получить ее не более трудно, чем стать чемпионом мира по футболу», – заявил Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Глава правительства сказал, что власти и ученые должны к этому стремиться: «Я имею в виду, прежде всего ученые, а государство должно поддерживать».

Кроме того, Медведев поддержал идею главы РАН по созданию новой премии для ученых, которая будет носить имя химика Дмитрия Менделеева. Премьер-министр признался, что в школе он очень увлекался химией и до сих пор сохраняет к ней уважение. «Я юристом стал, но мог бы химиком стать, у меня был лучший ответ в школе когда-то, я действительно очень любил этот предмет», – рассказал политик.