Сын Чемезова получил муниципальный сквер в придачу к квартире

Сын главы «Ростеха» получил от государства не только элитную квартиру, но и муниципальный сквер, узнал Sobesednik.ru.

Александр Чемезов, сын главы госкорпорации Сергея Чемезова, получил от Управделами президента квартиру стоимостью 6 млн долларов. Телеканал «Дождь» обратил внимание на этого жильца дома в столичном Шведском тупике и задался вопросом: на каком основании ему была предоставлена жилплощадь, если он не является госслужащим?

В пресс-службе «Ростеха» «Собеседнику» заявили, что квартиру получал Чемезов-старший, а после развода оставил ее семье. На вопрос, почему тогда эти сведения не отражены в Росреестре (по документам Чемезову-младшему выделили имущество напрямую от государства), в корпорации не нашлись, что ответить:

– Наш комментарий – исчерпывающий.

Как писал «Собеседник» еще четыре года назад, дом №3 в Шведском тупике – один из самых престижных в России. Квартиры здесь в свое время получали глава МИД Сергей Лавров, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, директор «Первого канала» Константин Эрнст и другие привилегированные и близкие к Кремлю особы.

Фото: Сергей Ежов / «Собеседник»

Такому составу жильцов обойти любые формальные нормы не составляет, похоже, никакого труда. Элитному дому уже больше трех лет удается удерживать оборону от соседей, которые возмутились тем, что на месте некогда общедоступного сквера рядом с vip-домом появился капитальный забор.

Поначалу столичные чиновники не обращали внимания на жалобы лишившихся доступа к скверу москвичей. Оно и понятно, ведь по другую сторону баррикады – личные друзья президента, которые хотели бы иметь сквер в своем личном распоряжении.

Но затем неожиданно бодро за дело взялся начальник госинспекции по контролю за использованием недвижимости Москвы Сергей Шогуров. Он признал, что ограждения вокруг сквера установлены незаконно, и принялся рассылать письма в префектуру ЦАО и прокуратуру. Бумажная война продолжалась почти два года, но затем он сдался. Узнать о причинах этого нам не удалось.

Так или иначе, но на кадастровой карте территория сквера как самостоятельный участок не выделена. А проход к нему, в чем убедился корреспондент «Собеседника», до сих пор закрыт. Калитки в сквер заварены, посидеть на лавочках под деревьями в центре города можно только жителям элитного дома.

Территория жилого комплекса охраняется вооруженными людьми, ведется видео-наблюдение. Расположение удобное: рядом МХАТ и метро. Хотя ходить пешком обитатели этого дома не любят. Корреспондент «Собеседника» заметил автомобиль с госномером А584МР, на котором передвигается человек, похожий на Эрнста, у ресторана «Пушкинъ» – всего в 400 метрах от его подъезда.

Материал вышел в издании «Собеседник» №44-2017 под заголовком «Сына Чемезова приютили во дворе».