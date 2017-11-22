Андрей Нечаев: Ксения Собчак ничуть не хуже других кандидатов

Sobesednik.ru поговорил с лидером «Гражданской инициативы» Андреем Нечаевым о выдвижении Ксении Собчак в президенты.

Ксения Собчак объявила, что готова пойти на президентские выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива», если, конечно, съезд партии в конце декабря поддержит ее кандидатуру.

При этом еще месяц назад глава этой партии, экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев заявлял: «Совершенно очевидно, что никаких шансов быть избранной у Собчак нет».

– Что же изменилось, Андрей Алексеевич?

– Скажу больше: если Владимир Путин будет участвовать в этих выборах, то ни у одного кандидата нет шансов быть избранным. И в этом смысле Ксения ничуть не хуже других кандидатов.

– То есть не за победой идете?

– Для меня эти выборы – возможность донести до избирателей, что есть альтернатива нынешней социально-экономической и внешней политике, той модели, по которой развивается страна. После того как мы с Ксюшей поближе познакомились (пока вели переговоры), я пришел к выводу, что с этой задачей она справится.

В принципе мы поддержали бы любого реального кандидата, который бы представил нашу программу и отстаивал те ценности, которым привержена партия. Программа должна быть позитивной и конструктивной, а не просто отрицанием других. Для меня это ключевой вопрос, и Ксения под этим подписалась. Она, к слову, просила меня помочь с составлением социально-экономической части программы. С удовольствием займусь этой работой.

– В очередной раз выдвигается в президенты и Явлинский. И тоже идет не за победой... Снова не выходит консолидироваться в «демкоалицию»?

– Последние 25 лет, подтверждаю, Григорий Алексеевич почти не пригоден к договорам. Я несколько месяцев вел с ним переговоры в прошлом году о совместном участии в думских выборах, но, увы, он на это так и не решился. Он понимает только один способ объединения: «Все вступайте в «Яблоко» и поддерживайте меня». У «Яблока» есть свой ядерный электорат, поэтому, думаю, свои 3–4% он, безусловно, получит. Но, мне кажется, когда мы отстаиваем сменяемость власти, должна быть и сменяемость политических лидеров оппозиционных партий.