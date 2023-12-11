Как фанера над Дубаем

При этом мало кто понимает: самолет, на котором раз в полгода летает какой-нибудь чиновник или бизнесмен, на самом деле не обязательно принадлежит именно ему. К примеру, «тушка» RA-64014, которую приписывают министру Денису Мантурову, в действительности находится под управлением авиакомпании «Русджет», и любой ее может взять в аренду. Было бы желание. И деньги. Вот и возникают периодически курьезы, когда пишут о том, что министр улетел на курорт, а его в тот же день видят на деловом совещании.

Похожая история вышла и с Потаниным, которого во время пригожинского мятежа в телеграме торжественно проводили в Стамбул, а он в это время плавал на теплоходе по Ладоге. Да и в Дубай в последнее время вроде как не летал. При этом страховка того самого Gulfstream-650 с бортовым номером RA-11005 оформлена совсем не на Потанина, а на авиакомпанию «Северо-Запад», на сайте которой этот лайнер также можно зафрахтовать. Как, собственно, и другие бизнес-джеты «Северо-Запада», вроде Dassault Falcon RA09617, который называют «самолетом Януковича» только потому, что тот на нем несколько раз полетал. При этом владеют этой авиакомпанией предприниматели не из списка «Форбс» – питерское ЗАО «ИстЮнион» и некий гражданин Петров.

Схожая ситуация возникает почти со всеми состоятельными людьми, которые могут себе позволить пользоваться услугами частных авиаперевозчиков. Регулярно провожают в дальние страны Алексея Мордашова, Альберта Авдоляна и прочих бизнесменов, которым потом приходится эти фейки опровергать.

Впрочем, такая путаница в воздухе – не сугубо наша национальная проблема. Даже «человек 2023 года» певица Тейлор Свифт через своего представителя оправдывалась перед эко-активистами, обвинявшими певицу в том, что ее перелеты разрушают атмосферу: «Самолет Тейлор регулярно сдается в аренду другим людям. Приписывать ей все эти поездки в корне неправильно». Так что никакой конспирологии: о том, кто летит, узнают не по самолетам, а по билетам.