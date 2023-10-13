В России появился теневой рынок просроченных продуктов

Миллионы тонн продуктов питания с истекшим сроком годности ежегодно отправляются из торговых сетей на свалку. Неужели нет иных вариантов утилизации еды, не граничит ли такое расточительство с безумием? Варианты есть, но пользуются ими не государственные регуляторы сферы торговли, а теневики. «Собеседник» решил поизучать, как устроен этот бизнес.

Загробная жизнь селедки

Продукты, «состарившиеся» на магазинных полках, у большинства людей не вызывают аппетита. Но многим не до жиру, быть бы живу. И куда гражданам податься, чтобы еда не пролетала мимо рта?

– Экономим на всем, – говорит моя соседка, которая недавно взяла в ипотеку квартиру. Вечерами она частенько уходит на «раздобутки» – за просроченными продуктами. Татьяна одна воспитывает двоих ребят, и помощи ей ждать неоткуда. Пока все хорошо, просрочка спасает, отравлений не было, дети Тани бегают во дворе – живы-здоровы.

Объявлениями о продаже просрочки интернет сегодня завален. Вот, например, некто из деревни Дудкино в Новой Москве предлагает:

«Продаю продукты, списанные, срок истек 1–2 дня или сегодня можно сказать... Молоко не кислое... и около 3–5 дней еще не киснет... 30р; творог... 100р кило; йогурты... 10р; сметана 400 гр 40р, 200 гр 20; сыр 100р кило нарезка, 200р кило кусковой; яйца...30р

Фрукты, овощи: бананы, апельсины, яблоки, помидоры, огурцы, баклажаны и др. овощи и фрукты 40р кг; картошка, морковка, лук 20р

Селедка 20р-40р банка, в зависимости от размера; форель в вакууме 30–50р;

роллы 50р порция.

Готовые обеды, салаты, сырники и тд.. 20–30р шт

Если решительно настроены приехать, лучше сразу звонить».

Да таким ценам не то что глаз, рот не нарадуется!

Все это, конечно, незаконно, поэтому продавцы просрочки общаются с покупателями в основном по ночам и деятельность свою особо не афишируют. В день нашей контрольной закупки на одном только «Авито» было выставлено более 200 заманчивых предложений. По одному из таких объявлений в ближнее Подмосковье решила отправиться и я.

Люди за просрочкой приходят разные – и те, кому реально есть нечего, и те, кто просто экономит.

Шопинг за забором

Перед моим визитом женщина, назвавшаяся Шахнозой, предупредила: «У нас железные ворота, и вход открываем только своим или гостям по предварительному звонку». Дома за высокими заборами, узкие длинные улицы, жители, судя по встречным мужчинам, – работяги-мигранты.

Шахноза, как оказалось, родом из Иваново, раньше ее звали Анной. Когда вышла замуж за мигранта из Таджикистана, приняла ислам и поменяла имя.

Женщина извинилась за то, что просрочки мало, уже разобрали, жаль, что я вчера вечером не смогла приехать, еще и овощи с фруктами были. Предложила мне семгу, пирожные, креветки с рисом, сыр и овсянку. Семгу и сыр я не взяла, срок истек всего несколько дней назад, но внешний вид не внушал доверия. А вот от готовых блюд из морепродуктов, от овсянки и пирожных не отказалась. Они еще вчера были годными. За все заплатила 100 рублей.

– Люди за просрочкой приходят разные – и те, кому реально есть нечего, но есть и те, кто просто экономит, – рассказала Шахноза-Аня.

Ее муж забирает просрочку оптом из «Перекрестка» – якобы на корм животным, а на самом деле они едят эти продукты всей семьей, а то, что остается, продают и раздают иногда.

– Любому желающему просроченные продукты, конечно, в магазине не отдадут, но у мужа документ имеется, – объясняет хозяйка дома.

Что же это за документ такой, дающий право забирать и увозить еду, которая иначе оказалась бы на помойке?

– Да, документ, для того чтобы забрать у нас залежавшиеся продукты, нужен обязательно, просто так отдавать просрочку мы не имеем права, – пояснил директор одного из столичных магазинов «Перекресток» Андрей. – Это может быть доверенность физическому лицу, например, от приюта для животных, в которой прописано, что продукты пойдут на корм животным. Доверенность предоставляют в наш центральный офис, и только затем можно отправляться за продуктами в магазин.

Несколько лет назад мы выносили просрочку за пределы магазина к мусорным контейнерам, продукты вмиг забирали малоимущие. Сейчас этого не делаем.

Просрочку могут получать и фермеры, предоставив обязательства пускать ее только на корм скоту.

Но кто это все будет проверять и контролировать: существует ли в природе указанный в доверенности приют, кормит ли фермер своих буренок просроченными роллами по 50 руб. за порцию или продал их малоимущей соседке бабе Дуне?

смотри в оба

Насколько опасна просрочка?

Употребление продуктов с истекшим сроком годности может быть опасным для здоровья и несет в себе риски получить отравление или спровоцировать развитие так называемых болезней пищевого происхождения. Особенно опасны скоропортящиеся продукты, хранить которые можно только в холодильнике. Это охлажденные мясо и рыба, молочка, кондитерские изделия, продукция кулинарии, фастфуда или готовая еда, различные салаты с заправками.

В ряде западных стран используют дополнительную маркировку, там, помимо срока годности, указывают: «лучше употребить до» такой-то даты. Это означает, что свои оптимальные потребительские качества продукт сохраняет до этой даты, но по ее истечении не становится опасным, а может потерять внешний вид, должный аромат, вкус и т.д. В нашей стране такой нормы нет, поэтому каждому потребителю следует тщательно следить за сроком годности продукта и следовать указаниям на упаковке буквально во избежание рисков для здоровья.

Есть или не есть?

Приобретенную у Шахнозы-Ани просрочку дегустировать как-то не очень хотелось, но ради эксперимента я попробовала. Открыла креветки с рисом, разогрела в микроволновке. Ничего, вполне съедобно. А вот пирожные оказались гадостью. Впрочем, и в магазине я, помнится, такие же невкусные покупала. Правила хранения и в супермаркетах часто нарушают, летом это особенно заметно: продукты долго остаются в тепле, вместо того чтобы пребывать в холодильнике.

С махровой просрочкой ситуация понятна: на нее есть спрос, значит, будет, к сожалению, и незаконное предложение. Тут бы властям что-то предпринять надо, одними набегами на торговые точки активистов-общественников из задиристой организации «Хрюши против» проблему не решить.

В Госдуме поддержали идею создания в магазинах специальных полок с бесплатными товарами с истекающим (но не истекшим!) сроком годности для лиц пенсионного возраста.

– С социальной точки зрения уничтожение продуктов, пригодных для потребления, является непозволительной расточительностью. Тем более в сегодняшней экономической ситуации, – считает зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. – Раздаче продуктов нуждающимся, как и передаче их в благотворительные фонды, в нашей стране мешают пробелы в налоговом законодательстве. А именно: участвуя в благотворительности, компании вынуждены платить налог (до 20% от стоимости продукции). Участие в фудшеринге (практика распределения продуктов питания, как правило, с истекающим (но не истекшим) сроком годности) обходится производителям и ретейлу дороже, чем отправка еды на свалки.

Вот так и получается, что миллионы тонн несъеденной еды оказываются в мусорных кучах. С точки зрения едоков в некоторых странах Африки, в России просто с жиру бесятся.