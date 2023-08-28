Этой ярмарки сказки. Книжная выставка в Москве: без Акунина, зато с Оруэллом
Российская пропаганда все больше проникает на книжный рынок. Корреспондент «Собеседника» побывал на 36-й Московской международной книжной ярмарке (ММКЯ), чтобы воочию в этом убедиться
Запретили даже Горбачева
ММКЯ появилась в правление Брежнева, и флер застойных времен будто снова ее окутал. На ярмарке отказались представить книгу воспоминаний о Михаиле Горбачеве из-за многочисленных лестных отзывов о нем. Первый и единственный президент СССР сейчас не в фаворе – с политической точки зрения нужно прославлять империю, а не ее кончину.
«Запрещенку» на выставке ликвидировали как класс – книг иноагентов замечено не было ни в каком виде. Они не лежали на прилавках, стыдливо обернутые в непрозрачную упаковку, ими не торговали из-под полы, а уж тем более в открытую.
– Мама просила Тамару Эйдельман* (книгу, разумеется. – Авт.) купить. Где я ее здесь найду, если ни у кого нет? – жаловалась одна юная особа другой.
Убрали от греха подальше не только иноагентскую прозу, но и всю подозрительную.
– У вас «Яма» Бориса Акунина есть? – спросил я у представительницы издательства, ныне выпускающего приключения Эраста Фандорина.
– Акунин? – смущенно потупила глаза продавец в прайс-лист. – Нет, Акунина мы не брали для выездной торговли. Вы в магазине лучше спросите. А еще лучше на сайте закажите.
Видимо, это какой-то новый закон российской коммерции – не брать книги популярных авторов на торговые площадки с огромной проходимостью.
Отыгрались на ярмарке лишь на романе Джорджа Оруэлла «1984» – были и комиксы, и календари, и, конечно, издания с комбинацией из четырех цифр на обложке. Существенное упущение цензуры, если учесть, что нашу действительность частенько сравнивают с классической антиутопией.
Выжигать предателей и плевать в оппозиционеров
С «международностью» ярмарки тоже напряженка. Раньше приезжали делегации из США, Франции, Германии, Италии и даже с Украины, что еще десять лет назад было вполне естественно. Кстати, выставка проходила в «Экспоцентре», недавно атакованном украинскими беспилотниками.
В этом же году почетным гостем ММКЯ стала Республика Беларусь. Соседи порадовали книгами «Привкус цветных революций», «Изнанка мятежа» (нет, не про Пригожина, а про протесты 2020-го. – Авт.) или «Чему учить взрослых» белорусского пропагандиста Андрея Муковозчика, где даются советы «выжигать предателей» и «плевать на воротник оппозиционерам».
Внушительный стенд представило российское издательство, специализирующееся на китайской литературе. На почетном месте красовались сочинения председателя КНР.
– Мыслями товарища Си Цзиньпина интересуетесь? – спросил меня продавец, пока я разглядывал увесистые тома.
– Увы, больше никого не знаю.
Менее идеологизированными оказались друзья из Ирана. Они хоть и украсили свой отдел большим баннером с изображением убитого американцами генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, но прилавки у них пестрили в основном персидскими сказками. Да и на выступлениях они говорили о детской литературе.
Коварство без коварства
А вот Z-душе было где разгуляться. В первый же день семикратный лауреат «ТЭФИ» Игорь Прокопенко презентовал книгу «Англия – Россия: Коварство без любви». Краткая суть опуса: англичанка гадит, и гадит очень сильно.
– А со стороны России коварства нет? – поинтересовался корреспондент «Собеседника».
– Россия время от времени на протяжении всей своей истории пытается быть коварной, но ничего не получается. Это большая проблема нашей внешней политики. Плохо, что у России все с коварством плохо, – ответил Прокопенко. – Я скажу экстремистские вещи, но пока шотландцы не будут воевать с англичанами за право говорить на шотландском языке, мы будем вынуждены воевать, чтобы украинцы говорили на русском языке.
Иными словами, Прокопенко посоветовал учиться у англичан. Правда, за минуту до этого ругал Гитлера за то, что он мечтал подражать британскому империализму. Какие-то неувязочки получаются.
Встречи с читателями проводили активно поддерживающие спецоперацию Юрий Поляков, Олег Рой и Юлия Барановская. Российский союз писателей презентовал целую серию книжек про Донбасс.
– Наши сборники – это настоящий боезапас, – прорекламировала ее одна из поэтесс.
– По теории Гумилева только пять зон пассионарности в России – это Донбасс, Москва, Питер, Кавказ и Урал. Донбасс всегда противостоял Киеву. И поэтому сейчас играет особую роль в морально-политическом восстановлении России, – просветил собравшихся Святослав Рыбас, по чьей повести «Зеркало для героя» был в восьмидесятые снят одноименный фильм про повторяющийся один и тот же день.
Собравшихся, к слову, на презентации было немного. Для сравнения: к молодой писательнице Асе Лавринович, выпускающей подростковые романы о любви, выстраивались длиннющие очереди на автограф-сессию. Как-то не очень пока заходит книжная пропаганда в читателя.
Нарышкин и Мессерер
Хоть и не заходит, но ее усиленно запихивают. Без идеологического наполнения не обошлось вручение премии «Книга года». Номинантов с литерой Z было предостаточно. За Гран-при боролась изданная Маргаритой Симоньян «ПоэZия русского лета», которую одно время рекламировал даже сайт «Госуслуги». Но выиграла трехтомная «Антология литератур народов стран СНГ» – тоже вполне идеологически выверенный продукт. В застойное время подобные проявления дружбы народов регулярно получали всевозможные премии.
Приз вручал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Представителями политбомонда церемония обделена не была – на ней присутствовали Михаил Швыдкой и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. А вот в собственно литераторах ощущался дефицит – церемонию проигнорировали номинанты Шамиль Идиатуллин, Алексей Иванов и уроженец Киева Юрий Рост. Остается только гадать, был ли это жест против Z-засилья или помешали обстоятельства непреодолимой силы.
Захара Прилепина в номинации Humanitas с его биографией Михаила Шолохова обошли Борис Мессерер с мемуарами и Михаил Сеславинский с альбомом «Книжный мир Александра Бенуа».
– Мысли приходят так редко и так поздно, – поделился дальнейшими творческими планами 90-летний Борис Асафович. – Когда мне предложили это написать, я забыл целый ряд имен, с которыми встречался. Это смешно и нелепо. Целый ряд имен возник позднее, и сейчас я полон желания дописать эту книгу.
Зато в поэтической номинации премию взял сборник донбасских поэтов «Великий Блокпост», составленный Анной Ревякиной. Поэтессу называют «голосом Донбасса», хотя осенью 2014-го она вполне спокойно курировала мероприятия арт-форума в Киеве.
– Это даже не антология, а учебник истории. Эти 45 авторов приближают нашу победу, – отрекомендовала книгу Ревякина.
– Как я счастлив! – отреагировал вручавший премию поэт Дмитрий Воденников, которого еще недавно считали кумиром в либеральных литературных кругах.
Церемонию завершили песней «Беловежская пуща». Почему? То ли особые отношения с почетным гостем хотели показать, то ли напомнить о сорвавшихся в начале СВО переговорах с Украиной, то ли о месте событий тридцатилетней давности, куда тоже не позвали Михаила Сергеевича Горбачева.
*Власти РФ считают иноагентом.