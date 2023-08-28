Запретили даже Горбачева

ММКЯ появилась в правление Брежнева, и флер застойных времен будто снова ее окутал. На ярмарке отказались представить книгу воспоминаний о Михаиле Горбачеве из-за многочисленных лестных отзывов о нем. Первый и единственный президент СССР сейчас не в фаворе – с политической точки зрения нужно прославлять империю, а не ее кончину.

«Запрещенку» на выставке ликвидировали как класс – книг иноагентов замечено не было ни в каком виде. Они не лежали на прилавках, стыдливо обернутые в непрозрачную упаковку, ими не торговали из-под полы, а уж тем более в открытую.

– Мама просила Тамару Эйдельман* (книгу, разумеется. – Авт.) купить. Где я ее здесь найду, если ни у кого нет? – жаловалась одна юная особа другой.

Убрали от греха подальше не только иноагентскую прозу, но и всю подозрительную.