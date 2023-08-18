Дети подземелья

Во время экскурсии по коллектору столичной подземной реки Неглинки из-за ливня погибли восемь человек. В трагедии винят диггеров, которые спускаются в подземелья и организуют платные вылазки для других.

«Риск один – это ливень»

«Диггеры» – это английская калька от слова to dig, что означает «копать». Они, однако, ничего не копают, они спускаются на разные подземные, в том числе режимные объекты, делают фото, делятся опытом с другими представителями субкультуры на тематических форумах. У московских диггеров очень популярен спуск в речные коллекторы – к рекам и ручьям, заключенным в каменные трубы.

– Москва – уникальный город, в котором насчитывается порядка 200 малых рек, большинство из которых – это притоки Москвы-реки и Яузы. Начиная с XIX века большинство из них по мере застройки города убирались в подземные коллекторы, – объясняет диггер Виктор Лонин (на верхнем фото в центре).

По словам диггера, у его собратьев Неглинка – самая популярная. Во-первых, это классическая подземная река, заключенная в коллектор, во-вторых, спуск в нее считается наиболее безопасным, в сухую погоду в Неглинке воды по щиколотку, в-третьих, это старейший коллектор, в нем есть красивый и интересный с точки зрения истории участок – Щекотовский тоннель, построенный еще в 1914 году.

Экскурсии также проводят по речкам Пресня и Чура. Но только речными коллекторами диггеры не ограничиваются. Как рассказывает Виктор, «копатели» (понятно, без экскурсантов) спускаются и в ливневку, и даже в канализацию. В Москве эти две системы разделены.

– Я неоднократно бывал в канализационных коллекторах, ездил для этого в Питер, где общесплавная канализация (ливневые стоки и канализация вместе. – Ред.) считается менее опасной, – рассказывает Лонин. – В канализационных коллекторах высокий риск отравиться метаном, там низкое содержание кислорода, человеку может стать плохо, он этого даже не заметит, отключится и погибнет. В канализационном коллекторе погиб мой знакомый, который мне о нем и рассказывал.

Опрошенные нами диггеры рассказали, что, по их мнению, в речных коллекторах риск только один: тот самый, на который нарвалась группа погибших – это ливень. В дождь, даже самый маленький, в коллекторы в принципе не спускаются, в диггерском сообществе удивлены, почему гид Константин Филиппов не обратил внимания на прогноз погоды. Впрочем, Виктор Лонин уточняет:

– В коллекторах много мусора, можно споткнуться и упасть, хотя это маловероятно, других каких-то рисков нет.

Сходить к «Столбу смерти» на Рождество

В сознании обывателя диггеры – это подростки или молодые люди, юные экстремальщики, которые под землей охотятся на острые ощущения. Сами диггеры с этим стереотипом не согласны.

– Диггерская тусовка небольшая, и за последние 10 лет она сильно не изменилась, – говорит Виктор Лонин. – Большинство друг друга знают или лично, или по форумам. Это люди абсолютно разных профессий, кто-то связан с инженерией и технического склада ума, но это необязательно. Я, например, по образованию экономист, есть девушка врач-онколог. Нас всех объединяет интерес к истории города и подземной архитек-туры.

Но без экстрима не обходится. Виктор вспоминает, что некоторые его «коллеги» спускались со страховкой в ливневые коллекторы во время дождя, чтобы понять, как вести себя в потоке. Есть диггеры, кто спускался в тоннели метро, их, правда, единицы: сейчас метрополитен серьезно охраняется, и это почти невозможно, но умельцы находятся.

Спуск в коллекторы – вне закона. Есть статья 20.17 КоАП «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», по ней положен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Но к каждому люку охрану не приставишь, хотя иногда полиция проводит рейды.

– В коллекторах есть подключения коллекторов меньшего размера, к которым подводятся поверхностные стоки, как правило, это чистая промышленная вода. В Неглинке тоже есть такая подключка «Столб смерти»: вода с определенной периодичностью бьет сверху, выглядит это как душ. У диггеров есть традиция ходить к «Столбу смерти» в Рождество на купания. В последний раз, когда я там был, полиция и сотрудники «Мосводостока» устроили там облаву. Нас человек сто собралось, и их не меньше, – вспоминает диггер.

Игроки подземного рынка

Самый известный диггер, краевед и москвовед Даниил Давыдов рассказывает, что число игроков на рынке подземных экскурсий можно пересчитать по пальцам руки.

– Это я, Никита Дубас (был организатором той самой экскурсии с трагическим концом и сейчас под следствием. – Ред.) и Группа свободных сталкеров (ГСС). Я занимаюсь этим с 2004 года, потом подключился Никита, ГСС появилась год назад. К новичкам, которые сходили на экскурсию и решили подзаработать, никто не соберется. А потом, нужно ведь вложиться в снаряжение. Это рыбацкий костюм, фонари, каски, армейские бахилы ОЗК, которые постоянно изнашиваются. На каждом участнике экскурсии экипировки на 10 тысяч рублей. Совсем случайных людей в этом бизнесе нет, – считает Давыдов.

Диггер говорит, что за 19 лет работы отвел в подземелье 6 тысяч человек и ни разу не был привлечен по статье 20.17, свои спуски он согласовывает, но не называет, с кем. Теперь, конечно, об этом придется забыть. Давыдов и названные им «коллеги» отменили все подземные экскурсии.

– Не знаю, как у других, но у меня это не рандомные маршруты, я всегда все рассчитываю. Вопрос безопасности стоит на первом месте. Всегда есть план, как из любой точки за 10 минут вывести группу на поверхность, – говорит Даниил.

Он считает, что Константину Филиппову скорее всего в форс-мажорной ситуации не хватило опыта и знания коллектора: «Костя никогда не был диггером, он был туристом, альпинистом, не любил подземелье, для него это был заработок». Сумму в 9 тысяч с экскурсанта, которая называлась, Даниил считает нереальной. По его словам, средний прайс составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей с человека. У организатора Дубаса средний ценник был 3,5 тысячи.

Конечно, никакой страховой полис или договор с экскурсантами не оформлялся. У Давыдова участники подписывали бланк, в котором было обозначено, что в случае получения травм они всю вину берут на себя.

– Это беспрецедентный случай в истории диггерства, – говорит Давыдов. – Были случаи гибели отдельных диггеров, в 2012 году ребят, которые сами без гида спустились в коллектор Пресни, вымыло в Москву-реку, но они остались живы. А такого ужаса не было никогда.

По словам диггера, шансов выжить в потоке, который стремительно образовался из-за ливня, у ребят не было. Скорость течения огромная, и если человек упал, то он уже не поднимется. К тому же в коллекторе есть своды с понижением и перпендикулярные трубы, о которых в потоке на большой скорости легко разбиться.

Давыдов надеется, что власти обратят внимание на его давнее предложение – открыть музей подземной инженерии Москвы в той части коллектора Неглинки, который выведен из эксплуатации, отрезан от общей системы и абсолютно безопасен. Несколько лет назад эту идею поддержал министр культуры Мединский, но был переведен на другую должность – и идея канула в Лету.

– Я уверен, что людям надо давать альтернативу. Поверьте, среди тех, кто ходил на такие экскурсии, экстремальщиков нет, это люди, которые интересуются историей и архитектурой. Любитель адреналина не будет записываться на экскурсию, он сам полезет в люк, – говорит Давыдов.

P.S. После трагедии в Москве коммунальщики заварили люки, чтобы прекратить набеги диггеров в коллекторы.