Теперь все будет по рецепту?

С 1 сентября аптеки должны будут передавать реквизиты рецептов (дата, номер, серия) в цифровую систему мониторинга движения лекарственных препаратов. К рецептурным препаратам относятся, например, гормональные таблетки, многие антибиотики, лекарства для сердечников и астматиков...

Перечень большой, но эти препараты всегда были условно-рецептурными: в одной аптеке могли придраться и требовать рецепт, в другой можно было показать выписку из медкарты, в третьей вообще выдавали так... В августе аптеки в ожидании дня X начали вывешивать объявления: c 1 сентября антибиотики, гипотензивные, инъекционные, некоторые обезболивающие, от диабета, от холестерина будут отпускаться только по рецепту.

И когда народ рванул в аптеки скупать рецептурные лекарства про запас, проснулся Росздравнадзор и пояснил новые правила. Продавать строго по рецепту будут не все, а только три категории лекарств: препараты предметно-количественного учета, включающие психотропные и наркотические вещества, сильнодействующие ядовитые лекарства, комбинированные препараты («Пенталгин-Н», «Колдрекс Найт», «Коделак», «Солпадеин» и другие); рецептурные, отпускаемые дистанционным способом; льготные лекарства.

– По большому счету потребителей это не затронет. По названным группам препаратов нужно будет внести данные рецепта в систему – это головная боль для сотрудника аптеки, может увеличиться время ожидания в очереди, но не сильно, – говорит эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. – Запасаться на пять лет вперед, скажем, рецептурным омепразолом, как гречей, не надо.