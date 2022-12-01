До Луны – как до луны. Россия уже не первая в космосе. И даже не вторая

11 августа этого года Россия совершила первый с 1976 года лунный запуск. Посадка станции «Луна-25» на Южный полюс спутника планировалась 21 августа. Однако при переходе на посадочную орбиту произошла нештатная ситуация, в результате которой станция врезалась в Луну.

«Авария с «Луной-25» произошла из-за того, что двигатель не отключился вовремя и работал 127 секунд вместо 84», – сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Ещё больше имидж российской корпорации испортила удачная посадка на Луну индийского аппарата «Чандраян-3» четырьмя днями позже.

После оправданий Юрия Борисова – мол, 50 лет на Луну не летали, технологии подзабылись, бывает – воцарилось громкое молчание: никто из официальных лиц не прокомментировал неудачу.

– Есть известный приказ ФСБ (перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности страны, которые могут быть использованы против безопасности России, вступил в силу 01.12.2022. – Ред.). Исходя из него, я вообще закрыл для себя эту тему и ничего о космосе не комментирую, – признался «Собеседнику» космонавт Юрий Батурин. – Там примерно 100 пунктов, касающихся того, о чем нельзя говорить публично, и около 60 из них касаются непосредственно космоса.

«В современной России нельзя отделить государственные дела от режима, – высказался политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков*. – Запуск лунного аппарата – это явная и очевидная пропаганда. А то, что эта самая «Луна-25» разбилась о Луну – символическое поражение нынешнего режима. Горько – но да. А уж как горько было, когда зарезали наш законопроект о частной космонавтике… (Внесён в январе 2016-го. – Ред.) Нынешний провал – плод и того давнего решения».

– Тем не менее были выполнены сложные технологические этапы – запуск и доставка станции на окололунную орбиту, – заявил депутат Госдумы Денис Кравченко (ЕР), присутствовавший на обсуждении аварии «Луны-25» в НПО имени Лавочкина. – Случившееся – это ценный опыт, который позволит нам развиваться дальше и осваивать космос.

«Собеседник» попробовал разобраться, кто, когда и как пытался покорить Луну. Многое стало понятнее.

США: маленький шаг и огромный скачок

В начале 1960 года возникла идея программы «Аполлон»: пилотируемый полёт к Луне и, возможно, высадка на неё. Но, поскольку президент США Дуайт Эйзенхауэр относился к пилотируемой космонавтике весьма скептически, финансировалась программа скудно. Тем не менее NASA работало, и не зря. В ноябре 1960 года Эйзенхауэра сменил Джон Ф. Кеннеди, который обещал американцам превзойти СССР в космических достижениях. Мощным катализатором к выполнению предвыборных обещаний стал полёт Юрия Гагарина. Уже в мае 1961 года Кеннеди ознакомил конгресс с программой «Аполлон».

Затраты на «Аполлон» превзошли даже «Манхэттенский проект». Но, в отличие от атомной бомбы, «Аполлон» не был засекречен. После множества испытаний 16 июля 1969 года к Луне стартовал «Аполлон-11».

20 июля лунный модуль прилунился в Море Спокойствия. Астронавт Нил Армстронг спустился на поверхность Луны 21 июля и произнёс свою легендарную фразу: «Маленький шаг для одного человека – и огромный скачок для всего человечества!» В ходе экспедиции было собрано 21,7 кг лунных пород – первого инопланетного вещества, доставленного на Землю людьми.

Далее Штаты совершили ещё несколько высадок на Луну и собрали 383 кг лунного грунта. Последняя высадка случилась 11 декабря 1972 года, затем в NASA свернули проект, сославшись на отсутствие новой научной ценности при огромных затратах средств налогоплательщиков.

Сейчас США ведут лунную программу «Артемида» совместно с ЕКА, Японским агентством аэрокосмических исследований и Канадским космическим агентством. В ноябре прошлого года осуществлён первый тестовый беспилотный полёт. Следующим шагом уже скоро станет пилотируемый облёт Луны, затем – высадка экипажа. На завершающих этапах запланирована доставка на спутник Земли модулей для строительства лунной станции.

СССР: от черепах до «Луноходов»

По легенде, Джон Ф. Кеннеди предлагал Никите С. Хрущеву вести совместную лунную программу, но последний, опасаясь, что проклятые капиталисты выведают советские секреты, отказался. В итоге СССР работал в гордом одиночестве, причём его лунная программа раздвоилась на облётную и посадочную. Кроме того, ещё до раздвоения возникли большая путаница и ссоры между различными КБ, кто и чем будет заниматься. В итоге нога советского космонавта на Луну так и не ступила.

Последний пуск по лунной программе СССР состоялся 23 ноября 1972 года – меньше чем за месяц до последнего пуска «Аполлона». После чего партия решила, что полет на Луну после американцев – бессмысленность. В мае 1974 года все работы были свёрнуты.

Но были и успехи. Несмотря на то, что финансирование советских программ было впятеро ниже американской, успешный полёт вокруг Луны совершили подопытные участницы проекта – черепахи. В 1970 году «Луна-16» всё-таки добыла немного лунного грунта, а чуть позже в том же году и ещё раз в 1973-м на Луну впервые в мире были доставлены «Луноходы», которые проработали на спутнике несколько месяцев.

Россия: планов громадье

В 2014 году вице-премьер Дмитрий Рогозин озадачился созданием научной базы на Луне. Вдохновили его, судя по всему, китайцы, успешно посадившие там свой луноход. «Реализовать программу полётов на Луну в принципе возможно – технических средств достаточно, все полёты автоматические, – рассказал тогда «Собеседнику» космонавт, участник лунной программы СССР Георгий Гречко. – Американцы к тому же уже летали, так что это пройденный этап. А вот целесообразность – уже вопрос».

Георгий Михайлович признался, что, будь его воля, он бы сделал лунную программу частью марсианской. «Она должна быть международной: будут участвовать много государств, и для всех будет недорого, – рассуждал он. – У нас уже была программа «Марс-500» на Земле. Логичное начало. Следующим этапом можно было бы сделать «Марс-500» на околоземной орбите – в условиях, приближенных к реальности. Затем можно было бы организовать полет на Луну. Человечество побывало там, были проведены первые исследования, глубокие и интересные. После этого начнётся этап использования Луны. Вопрос только: когда и как?»

Уже через год Рогозин отказался не только от планов лунной базы, но и ещё от кучи лунных планов. В итоге все свелось к многострадальной «Луне-25», пуск которой неоднократно переносился и известно, чем закончился.

Китай: первые на тёмной стороне

Пекин начал свою лунную программу в 1998 году под присмотром комиссии по науке, технологии и промышленности для обороны (COSTIND) Госсовета КНР. Официально о ней было объявлено в январе 2004 года, вскоре она получила название «Программа Чанъэ».

Китай то ли безупречно просчитывает каждый шаг, учитывая все ошибки предшественников – СССР и США, то ли тщательно секретит все неудачи, но он успешно осуществил посадку на Луну, запустил на неё луноходы, набрал грунта и стал первой страной в мире, исследовавшей обратную сторону Луны. И ни одного фейла! В будущем Китай намерен отправлять на Луну пилотируемые миссии и создавать там базу в районе Южного полюса. Изначально строительство планировалось в сотрудничестве с РФ.

Индия: уже на лунном полюсе

Нынешний успех к индийской космонавтике пришёл с третьей попытки. В ноябре 2008 года Индия запустила на Луну свой первый зонд «Чандраян-1», который разбился близ Южного полюса спутника Земли. Индийская организация космических исследований тщательно все проанализировала и сделала выводы. Но в 2019 году снова потерпела неудачу с «Чандраян-2». И вот наконец их первая удачная посадка в полярной области Луны. Миссия обошлась индийцам в 90 млн долларов США. В то время как российские налогоплательщики закопали в лунный грунт не менее 130 миллионов.

Возможно, глава NASA Билл Нельсон, заявивший в начале августа, что в нынешней космической гонке только два полноценных участника – Вашингтон и Пекин, был не так уж и не прав. Конечно, Россия ещё посоревнуется: «Роскосмос» не намерен отказываться от лунных планов. Но соревноваться придётся, похоже, с Индией.

*Власти РФ считают иноагентом