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Будет ли рыба радиоактивной?

Япония начала сброс в Тихий океан радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1». Китай и Корея активно выступают против, но в России, которая в тех краях тоже ловит рыбу, власти заявляют, что сброс не вызывает опасений. Так ли это на самом деле?

На атомной станции скопилось более миллиона тонн радиационной воды, сливать ее будут в течение 30 лет. В этом году должны слить 31,2 тысячи тонн предварительно очищенной жидкости. Эта вода в 350 и более раз разбавляется морской водой.

Физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский объясняет: на бумаге по нормативам эти отходы чистые, но радиация из них никуда не делась, вся она попадает в Мировой океан, а из него – в рыбу и морепродукты и к потребителям на стол.

– Есть научное понятие «коллективная доза». Большое количество людей получает облучение в небольшой дозе, и для кого-то это проходит незаметно, а кто-то получает заболевание, вплоть до онкологии, медицинская статистика тут неумолима, – говорит физик.

Он отмечает, что между Хоккайдо и Фукусимой находится зона вылова сайры. Конечно, по нормативам радиация в рыбе будет в пределах нормы, но она будет. Справедливости ради, россияне не так много едят рыбы и морепродуктов. Чего не скажешь о китайцах и корейцах. Поэтому в Азиатско-Тихоокеанском регионе люди активно протестуют против сброса воды с японской АЭС.

В общем, в ближайшие 30 лет слишком сильно налегать на сайру не стоит – будете здоровы.

Рубрика: Общество

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