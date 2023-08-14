Аргентина – родина мыльных опер, футбола и победившего социализма – популярна у российских релокантов. Путь в другое полушарие неблизкий, но плюсы перевешивают минусы. «Собеседник» пообщался с писателем Максимом Репиным, который переехал в Буэнос-Айрес сразу после начала СВО. Вот рассказ Максима о его пребывании в этой стране.

Там еще рады видеть русских

Я, моя жена и два взрослых сына жили в Питере. Мы уехали в Аргентину сразу после начала известных событий, потому что наша позиция не совпадает с тем, что происходит в России. Мы давно путешествуем по свету, были и в Европе, и в Америке и на Аргентину смотрели давно.

Наверное, это наиболее либеральная страна, где еще рады видеть русских, свободно пускают, можно жить легально и нелегально – это не возбраняется. Власти никого не выгоняют, но и никому не помогают – живите сами, как хотите. Подкупает доброжелательное отношение к русским, оно сейчас не везде в мире такое.

Аргентина – безвизовая страна, россияне могут просто взять билет на самолет и прилететь. Мы уже получили Precaria – документ, который позволяет находиться в Аргентине легально и работать. Способов легализоваться в стране много: открытие бизнеса, рождение ребенка, учеба и пр.

У нас большая компания из шести человек, и мы сняли на всех квартиру 70 квадратных метров за 850 долларов. Это средняя цена. Район из одно-, двух- и трехэтажных домиков, до центра города ехать 40 минут на метро.

Жена дает уроки рисования, старший сын работает удаленно мультипликатором, а мы, остальные, придумали небольшой бизнес – готовим русскую еду и доставляем заказчикам через интернет-заказы. Объемы перевалили уже за полтонны продуктов, готовим пельмени, запеканки, квашеную капусту – все, что пользуется спросом. Сильно не разбогатеешь, но позволяет выжить. В Аргентину переехали около 30 тысяч россиян, они скучают по русской кухне. Впрочем, в стране представлены все кухни мира, поскольку эмигранты приезжают отовсюду и каждый привносит свое.

Местные очень общительны

Мы живем своим русским сообществом, но мы ходим по магазинам, общаемся с местными. Испанский нам с женой дается трудно, нашей молодежи легче. Они ходят на курсы и с языком у них более или менее. Местные очень общительны, они много говорят, и их не очень волнует, что ты их не понимаешь. Бывает, объясняемся на пальцах.

Один наш знакомый пошел работать на мебельную фабрику, чтобы интегрироваться в местную среду. Не ради денег, зарплаты там маленькие, а чтобы стать настоящим аргентинцем. Для нашей семьи это несколько сложнее.

Вежливые грабители с пистолетами

С криминалом мы здесь не сталкивались. В Буэнос-Айресе есть районы, которые опасны и где нужно быть осторожным, а лучше туда вообще не соваться. Аргентинские фавелы называются «вижа».

В Буэнос-Айресе криминал редко связан с насилием: могут телефон украсть или бумажник. Как правило, это происходит без агрессии, народ тут миролюбивый. Рассказывают комичные истории – например когда человек подходит к другому с пистолетом, требует деньги, тот говорит: «Нет», человек с пистолетом отвечает: «Ну что поделаешь» – и уходит.

Но надо, как и в любой другой стране, соблюдать элементарные правила: следить за телефоном в общественном транспорте, не размахивать пачкой денежных купюр на улице. А так... в нашем районе девушки ночью на улице гуляют, никто никого не трогает.

Главный принцип – расслабленность

Здравоохранение есть как платное, так и бесплатное. Бесплатное оно для всех, не только для граждан, можно прийти в поликлинику и получить качественную помощь, но ждать придется часа три-четыре. Можно получать помощь платно через страховки и платные клиники, это быстро. Среднее образование бесплатное для всех. Довелось общаться с их учителями, они гипертолерантные люди.

В Аргентине все делается медленно и не совсем качественно. Основной принцип жителей – расслабленность, расслабленны все, никто не напрягается. Второй принцип – это «маньяна», откладывание дел на завтра. Все, что можно перенести на завтра, они переносят.

Меня это не раздражает, я отношусь с юмором, это такая национальная особенность и делается без злого умысла, но есть русские, которые от этого нервничают.

Бутылка вина за 100 рублей

Еда недорогая, может быть, раза в два дешевле, чем в России. Самое хорошее мясо стоит на российские деньги 400 рублей, бутылка отличного вина – 100 рублей, самый лучший сыр типа пармезана – тысячу. Но даже в самом дешевом сыре нет пальмового масла. Здесь все натуральное, вкусное.

Транспорт очень дешевый, он получает много поддержки от государства, поездка обходится в смешные 10 рублей. Но нельзя сказать, что в целом Аргентина – это гипердешевая страна.

Зимой ночью +5 градусов, окна у нас витражные и щелястые, холодно. Мы обогреваемся обогревателями и кондиционером и за электричество платим 60 долларов в месяц. Реальный счет составляет 200 долларов, но государство доплачивает за потребителя.

Песо за последние два года сильно упал. Наш бизнес идет в местной валюте, и мы из-за этого теряем. Но те, у кого зарплаты в долларах, приобретают. Думаю, с экономикой в Аргентине все устаканится. Местные возлагают надежды на выборы, когда придет новая команда и займется решением проблем.

Аргентинцы очень политически активны, они все голосуют, принимают участие в акциях, митингах. Это все проходит весело – с барабанами, шашлыками, песнями.

Люди в целом здесь живут не хуже, чем в Питере, но есть огромная группа населения, которая называется «безрубашечники» (голытьба). Это бездом-ные, они спят прямо на дорогах, в центре города, их много. Безрубашечники занимаются сбором и сортировкой мусора. Они комфортно себя чувствуют, и местные относятся к ним с большим уважением.

Город-сад. Город-мечта

Буэнос-Айрес был когда-то столицей всей Южной Америки. Город очень красивый, много немецкой и испанской архитектуры, домиков со своими фишечками, много скульптур, дома с черепичными крышами и мощеные улицы. Люди здесь очень ценят искусство, даже в подъездах висят картины. Много цветов и садов, такого зеленого города я не видел. Буэнос-Айрес – это такой город-сад, город-мечта. На улицах много людей с европейской внешностью, которые разговаривают на испанском.

При переезде в другую страну всегда приходится начинать с нуля и мириться с понижением социального статуса, браться не за ту работу, о которой мечтаешь, а которая есть. Не все это понимают. В дальних перспективах (если только мы не переедем в другую страну, а семья у нас мобильная) мы хотим открыть небольшое семейное кафе. Пока в Аргентине нам вполне комфортно.

Условия для ВНЖ:

в рамках программы воссоединения семьи;

при заключении брака с гражданином Аргентины;

для получения образования;

через официальное трудоустройство;

при открытии собственного бизнеса;

с помощью крупных вложений в экономику страны;

по условиям программы рантье;

путем получения статуса «беженец».

Россиянки массово летят рожать в Аргентину

Российские семьи, в которых ожидается пополнение, не случайно выбирают Аргентину. Ребенок, родившийся в этой стране, автоматически получает гражданство, а его родители – ПМЖ, а там и до заветных корочек недалеко. Аргентинский паспорт дает право безвизово посещать 171 страну, включая страны Евросоюза и Японию.