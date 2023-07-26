Тренировки на бараньих головах

– Я боялся, что просто выключусь. С меня кровь ручьем текла. Я понимал, что могу в любой момент отключиться, но сказал: «Я могу» – и продолжил сверлить, – вспоминает Михаил.

Его исповедь о безбашенном эксперименте – это примерно как пересказ одного из фильмов Тарантино – много крови, абсурда и жути, но захватывает смертельно, не оторваться.

На самом деле Михаил не сразу пришел к мысли делать самому себе трепанацию черепа. Он пытался найти нейрохирурга, но все поголовно отказывались: вскрывать человеку череп и что-то инородное вживлять в мозг вообще-то уголовное преступление.

– Я с детства слышал историю полярника Леонида Рогозова, который сам себе удалил аппендицит, и меня она ужасала. Но я оказался зажат обстоятельствами: у меня было исследование, ради которого я жил, и не было возможности его провести нормальным способом. Однажды я подошел к зеркалу и стал рассматривать голову, прикидывать, где проходит моторная кора головного мозга, – рассказывает Радуга.

Михаил говорит, что поначалу испугался своих мыслей Франкенштейна, а потом начал готовиться к операции. Он просмотрел не один десяток видео, на которых врачи делают трепанацию, прочитал много книг на эту тему, прежде чем приступить к тренировкам. Радуга покупал на рынке бараньи головы, учился снимать скальп, делать трепанацию и вставлять в мозг электроды. Всего ушло пять бараньих голов.

– У нейрохирургов есть специальное устройство, которое пропилит и мозг не повредит, выключится автоматически, но оно стоит огромных денег. Мне надо было так спилить кость, чтобы не перемешать мозг в коктейль, причем сделать это в зоне, которую я не вижу, – объясняет Радуга.

Михаил использовал не хозяйственную дрель, как пишут (это был бы совсем адский зашквар), а сделал гравер – гравировальный инструмент с приводом и разными насадками, напоминающий бормашину. Электроды изготовил из силикона и платины, самодельные чипы вживлял в руку – проверял на совместимость, чтобы не было отторжения. Радуга также собрал устройство, с которого подается сигнал на электроды.

Почти без анестезии

В день Х подготовка к операции заняла шесть часов. Нужно было собрать все материалы и инструменты, все простерилизовать. Голову и руки Радуга положил на подставку, настроил эндоскоп, картинка с которого выводилась на экран перед ним.

– Первые полчаса было морально тяжело: все-таки это барьер, который мы не должны переходить, – рассказывает Радуга. – Местная анестезия действовала только первый час, потом я на боль не обращал внимания, пытался выжить – и все.

Исследователь признает, что теории и тренировок на баранах оказалось недостаточно: голова животного и голова человека не совсем идентичны. Он не был готов к тому, что череп настолько толстый и будет так много крови. И все же тренировка на баранах помогла.

– Без этого я бы не понял, когда начинается твердая мозговая оболочка. Перед ней есть такая стекловидная ткань, и когда ее видишь, значит, к мозгу уже близко, и сверлишь аккуратней. Но овечью голову я хорошо видел, а тут еще надо было делать все одной рукой. Мне приходилось прощупывать руками, – рассказывает Радуга.

Когда Михаил добрался до твердой мозговой оболочки, он ее разрезал и положил на мозг электроды. Провел стимуляцию током, чтобы убедиться, что положил на то самое место, которое отвечает за движение большого пальца левой руки. При подаче сигнала палец дергался – все шло по плану.

– Представьте, если бы я просверлил и запихнул электроды не туда, куда нужно! – восклицает Радуга.

Зашивал у себя на затылке кожным степлером, несколько раз терял контроль, но завершил операцию, помылся и... работал десять часов подряд. Говорит, боялся лечь спать и умереть во сне.

Через несколько дней Михаил приступил к своим экспериментам, а через неделю на всякий случай обратился в частную клинику к нейрофизиологам. Они были сильно удивлены и отнеслись с негативом, сделали томографию головного мозга и предложили удалить инородное тело. Радуга согласился на это спустя месяц, когда закончил исследования: электроды уже начали врастать в ткани мозга, и медлить было опасно.

Мнение эксперта

«У осознанных сновидений есть обратная сторона»

Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов:

– Осознанные сны существуют, есть техники, которые позволяют человеку, тренируясь, в них попадать и управлять ими, когда он становится героем-любовником, артистом, космонавтом... Это безопасно и не является болезнью, но есть и обратная сторона. Этот мир настолько яркий, что у человека отпадает желание жить в реальности, она перестает его интересовать. У меня было несколько таких пациентов.

Во снах ел сосиски и встречался с девушками

40-летний Радуга занимается исследованием осознанных сновидений с 16 лет.

– Я проснулся в сонном параличе (состояние во время фазы быстрого сна, когда человек уже проснулся, в сознании, но мышцы не двигаются. – Ред.) и сначала подумал, что я умираю, а потом – что меня похищают инопланетяне. Так часто люди в такой ситуации думают, – рассказывает Михаил.

С помощью научной литературы Михаил разобрался, что это особое состояние мозга, стал изучать тему и в 20 лет написал свою первую книгу. С тех пор он написал и издал 15 книг, с 2007 года ведет курсы, обучает людей управлять своими осознанными сновидениями и занимается исследованиями, которые публикует в научных журналах.

В его группе 15 человек, которым он платит зарплату из своего кармана. Признается, что после пандемии и начала спецоперации финансовые дела шли плохо и ему пришлось продать квартиру и машину, чтобы финансировать свою деятельность.

– Осознанные сны – это самое интересное, с чем я сталкивался в этой жизни. Ты живешь в серой действительности, а в снах тебе открывается яркий реалистичный мир, в котором нет ограничений, – говорит Михаил.

Он объясняет: осознанные сны, как и сонный паралич, происходят в фазу быстрого сна, когда сознание работает. Человек попадает в реальность, которую способен корректировать. Он может испытывать боль и наслаждение, встречаться с умершими родственниками, заниматься сексом, делать все, что хочется – границ нет. Но нужно уметь входить в это состояние. Радуга, по его словам, научился этому еще в 16 лет и в снах «наедался сосисок и пирожков, встречался с девушками, путешествовал».

Не спешите крутить пальцем у виска. На Западе осознанные сны изучают при университетах. В 1980 году психофизиолог Стивен Лаберж проводил эксперименты со спящими и в качестве доказательства существования осознанных сновидений приводил движение глаз во сне. Идея управляемых снов стала настолько популярной, что ее пропагандирует Голливуд. Фильм «Начало» с Ди Каприо Кристофера Нолана об этом, правда, там много фантастики – герой пробирается в чужие сны.

Радуга утверждает, что осознанные сны – это не просто развлечение, их применяют для терапии фобий и страхов. Встречаясь со своим страхом во сне, человек может его преодолеть. Сам Михаил, по его словам, таким образом поборол страх перед инопланетянами буквально за секунды.

– У меня давно зародилась гипотеза, что если мы отправим сигнал (видящему сны. – Ред.) напрямую в мозг, то мы сможем интегрироваться в сновидения, управлять ими. Но никто не пробовал стимулировать кору мозга в фазе быстрого сна даже в рамках изучения головного мозга. И это стало моей главной гипотезой, которую я захотел проверить, – говорит Радуга.

После установки чипа коллега Михаила, пока тот спал и находился в осознанном сновидении, подавал сигнал на электроды, стимулируя кору, и пальцы Радуги двигались. Сигнал, как утверждает Михаил, проходил в сновидение: во сне в этот момент его пальцы разжимались и он ронял предмет, который держал.

Радуга и дальше собирается исследовать осознанные сновидения. Но к такому безбашенному экспириенсу не готов, научился ценить жизнь. Это не кино Нолана: назад не перемотаешь и не перемонтируешь.