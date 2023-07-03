Недавно ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России. С 2014-го на нашу страну наложено в общей сложности 16.291 ограничение. Удивительно, но логика подбора их тематики за последние 100 лет мало изменилась.

Кому должны – прощаем...

С большевистской Россией практически все страны разорвали дипломатические отношения. По словам питерского историка Бориса Литичевского, причин было несколько, и революция отнюдь не основная: это и национализация фирм, принадлежащих иностранцам, и сепаратные переговоры с Германией (закончились Брестским миром в марте 1918-го), и тот факт, что новые власти начали публиковать секретные царские договоры... А одна из главных – отказ большевиков оплачивать царские долги (18,5 млрд золотых руб.).

Блокада означала отказ в выдаче виз, запрет банковских операций, проход судов в российские порты и т.д. В Россию нельзя было ввозить товары первой необходимости, включая лекарства.

Торговля если и шла, то лишь через частных лиц... Как рассказывает Литичевский, через некоего Высоцкого, например, был приобретен Коммерческий банк для Северной Европы, благодаря чему появилась возможность проводить внешние торговые операции – вывозили соль (без малого 51 тыс. пудов), семена подсолнечника (около 42 тыс. пудов).

Впрочем, самые строгие ограничения продержались всего три месяца – с октября 1919-го по январь 1920-го, когда через кооперативы восстановилась торговля с некоторыми странами. К тому же в это время России удалось наладить некоторые отношения с Британией, и в 1921-м был заключен торговый договор.

Экономическая блокада была разорвана, хотя РСФСР и не признали в мире. К слову, потепление было вызвано главным образом тем, что стало понятно: большевики удержали-таки власть. Отказ от столь крупного рынка Запад счел невозможным, хотя важнейший вопрос так и не был решен: Россия все еще отказывалась признавать царские долги.

Обмен ударами

В 1930-м США обвинили СССР в занижении цены на свои товары (спички, уголь, асбест, марганец и др.) и ввели повышенные ввозные пошлины. За ними последовали другие страны. Так, Париж ввел лицензирование советских товаров (они стали дороже и потеряли конкурентоспособность).

– Французы были недовольны финансированием компартии Франции через Коминтерн, – уточняет историк Никита Буранов.

Аналогичные меры ввели Югославия, Венгрия, Бельгия, Румыния...

В ответ СССР ввел контрсанкции: запретили размещать заказы и производить закупки в государствах, одобривших санкции, фрахтовать их суда и т.д.

Франция отменила свои санкции уже в 1931-м. США – в 1933-м, после установления дипотношений с СССР.

Но в 1933-м – новый виток. Триггером стал арест в Советском Союзе нескольких британских инженеров. Их обвиняли в шпионаже и саботаже. Британия требовала немедленно их освободить, но англичан осудили. Тогда Лондон ввел эмбарго на импорт советского зерна, хлопка, леса, нефти. Москва же закрыла транзит британских товаров, запретила своим компаниям размещать заказы в стране и использовать английские порты.

Конфликт разрешился к обоюдному удовлетворению: британцев освободили, выслали из страны, стороны отменили взаимные санкции.

Было еще «моральное эмбарго», как называл Франклин Рузвельт введенные в 1939-м санкции против СССР: ответ Америки на советско-финскую войну. Было запрещено поставлять в нашу страну авиатехнику, детали и комплектующие, а также материалы для авиапромышленности (молибден, алюминий, авиабензин). Кроме того, Советский Союз исключили из Лиги Наций.

Ограничения сняли в 1941-м, когда началась война и СССР стал основным противником нацистской Германии.

Запрет на продукцию зэков

В 1931-м США запретили импорт пиломатериалов из 4 регионов СССР – с Кольского полуострова, из Карелии, Северной обл. и Зырянской автономной обл., поскольку там использовался труд заключенных.