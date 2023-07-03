Урок истории. Какие ограничения накладывались в своё время на СССР
Санкционная «гиря» висела на ногах СССР все 74 года его существования
Недавно ЕС согласовал 11-й пакет санкций против России. С 2014-го на нашу страну наложено в общей сложности 16.291 ограничение. Удивительно, но логика подбора их тематики за последние 100 лет мало изменилась.
Кому должны – прощаем...
С большевистской Россией практически все страны разорвали дипломатические отношения. По словам питерского историка Бориса Литичевского, причин было несколько, и революция отнюдь не основная: это и национализация фирм, принадлежащих иностранцам, и сепаратные переговоры с Германией (закончились Брестским миром в марте 1918-го), и тот факт, что новые власти начали публиковать секретные царские договоры... А одна из главных – отказ большевиков оплачивать царские долги (18,5 млрд золотых руб.).
Блокада означала отказ в выдаче виз, запрет банковских операций, проход судов в российские порты и т.д. В Россию нельзя было ввозить товары первой необходимости, включая лекарства.
Торговля если и шла, то лишь через частных лиц... Как рассказывает Литичевский, через некоего Высоцкого, например, был приобретен Коммерческий банк для Северной Европы, благодаря чему появилась возможность проводить внешние торговые операции – вывозили соль (без малого 51 тыс. пудов), семена подсолнечника (около 42 тыс. пудов).
Впрочем, самые строгие ограничения продержались всего три месяца – с октября 1919-го по январь 1920-го, когда через кооперативы восстановилась торговля с некоторыми странами. К тому же в это время России удалось наладить некоторые отношения с Британией, и в 1921-м был заключен торговый договор.
Экономическая блокада была разорвана, хотя РСФСР и не признали в мире. К слову, потепление было вызвано главным образом тем, что стало понятно: большевики удержали-таки власть. Отказ от столь крупного рынка Запад счел невозможным, хотя важнейший вопрос так и не был решен: Россия все еще отказывалась признавать царские долги.
Обмен ударами
В 1930-м США обвинили СССР в занижении цены на свои товары (спички, уголь, асбест, марганец и др.) и ввели повышенные ввозные пошлины. За ними последовали другие страны. Так, Париж ввел лицензирование советских товаров (они стали дороже и потеряли конкурентоспособность).
– Французы были недовольны финансированием компартии Франции через Коминтерн, – уточняет историк Никита Буранов.
Аналогичные меры ввели Югославия, Венгрия, Бельгия, Румыния...
В ответ СССР ввел контрсанкции: запретили размещать заказы и производить закупки в государствах, одобривших санкции, фрахтовать их суда и т.д.
Франция отменила свои санкции уже в 1931-м. США – в 1933-м, после установления дипотношений с СССР.
Но в 1933-м – новый виток. Триггером стал арест в Советском Союзе нескольких британских инженеров. Их обвиняли в шпионаже и саботаже. Британия требовала немедленно их освободить, но англичан осудили. Тогда Лондон ввел эмбарго на импорт советского зерна, хлопка, леса, нефти. Москва же закрыла транзит британских товаров, запретила своим компаниям размещать заказы в стране и использовать английские порты.
Конфликт разрешился к обоюдному удовлетворению: британцев освободили, выслали из страны, стороны отменили взаимные санкции.
Было еще «моральное эмбарго», как называл Франклин Рузвельт введенные в 1939-м санкции против СССР: ответ Америки на советско-финскую войну. Было запрещено поставлять в нашу страну авиатехнику, детали и комплектующие, а также материалы для авиапромышленности (молибден, алюминий, авиабензин). Кроме того, Советский Союз исключили из Лиги Наций.
Ограничения сняли в 1941-м, когда началась война и СССР стал основным противником нацистской Германии.
Запрет на продукцию зэков
В 1931-м США запретили импорт пиломатериалов из 4 регионов СССР – с Кольского полуострова, из Карелии, Северной обл. и Зырянской автономной обл., поскольку там использовался труд заключенных.
«Доктрина Трумэна»
Она была принята в США в 1947-м, когда начал раскручиваться маховик холодной войны. Целью было сдерживать СССР и соцстраны Восточной Европы во всех сферах. В 1948-м США ограничивают экспорт технологий и материалов, пригодных для ВПК, в Советский Союз и соцстраны. Для контроля за поставками был создан Координационный комитет по экспортному контролю (COCOM, куда входило 17 стран, каждая могла наложить вето на любую сделку).
Правило было таким: продавать можно минимум через 4 года после серийного выпуска. Причем касалось оно не всех видов товаров. Некоторые полностью запретили к экспорту. Другие можно было экспортировать лишь в ограниченном количестве. Это называлось стратегией «контролируемого технологического отставания».
COCOM перестал существовать лишь в 1994 году.
В том же 1947-м США расторгли договор с СССР от 1937-го о торговле. В итоге пошлины на советские товары выросли в 4,6 раза по сравнению с товарами других стран. Кроме того, в Америке приняли закон об оборонной взаимопомощи и контроле – юридическая «дубина», благодаря которой США могли отказать в помощи любой стране, которая не присоединилась к эмбарго против стран соцлагеря и продолжает им поставки стратегических товаров (сегодня это называется «вторичными санкциями»).
Впрочем, тогда возмутился европейский бизнес и американцам пришлось внести в этот закон множество поправок. В итоге он практически не действовал.
Поправка Джексона – Вэника
Новый санкционный виток начался в 1960-е, когда СССР приступил к строительству нефтепровода «Дружба». По словам Никиты Буранова, успехи Советского Союза в освоении месторождений и наращивании нефтегазовых ресурсов расценивались американцами не иначе как «военная угроза».
В 1962-м США через союзников по НАТО продавили запрет на поставку в СССР труб большого диаметра, которых в стране не хватало, и сдача первой ветки отложилась на год. Со второй веткой дело пошло лучше: в 1970-м удалось подписать договор с ФРГ, и Бонн стал оплачивать наш газ трубами. Поставки начались в 1973-м.
В 1974-м – новые санкции. Поправка сенаторов Генри Джексона и Чарльза Вэника к закону США о торговле, отменявшая предоставление кредитов и введение дискриминационных тарифов для товаров, ввозимых в США из стран с нерыночной экономикой. Под ее действие подпадали те государства, которые ограничивали право своих граждан на эмиграцию.
Поводом послужил указ президиума ВС СССР от 3.08.1972 о том, что иммигрирующие из СССР граждане с высшим образованием должны возместить стране затраты на их обучение в вузах.
В 1989-м на эту поправку был наложен мораторий, но лишь в 2002-м США признали Россию страной с рыночной экономикой. Сама же поправка была отменена в 2012-м.
Эмбарго и бойкот
Зерновое эмбарго стало первой реакцией президента Джимми Картера на ввод советских войск в Афганистан в декабре 1979-го. Дело в том, что еще в 1975-м был заключен договор о ежегодных поставках 8 млн т зерна из США в СССР. А в 1979-м в Союзе случился неурожай, и Америка обязалась поставить на следующий год дополнительные 17 млн т. Так вот, именно эти поставки Картер и запретил, пообещав своим фермерам: зерно выкупит бюджет (это обошлось в 2 млрд $).
Ну и конечно, был объявлен бойкот Олимпиады-80 в Москве – призыв США поддержали более 60 стран из числа приглашенных.
Санкции на этом не закончились. В 1981-м Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение (у властей были конфликты с «Солидарностью» Леха Валенсы). Это стало поводом для новых ограничений со стороны США для СССР. Однако историки считают: подлинная причина крылась в начавшемся строительстве газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. На Западе опасались, что благодаря ему Европа попадет в энергетическую зависимость от СССР. Так, Никита Буранов указывает: главным в данном пакете был запрет на поставку компаниями США электронного и нефтегазового оборудования. Впрочем, сопротивление европейских фирм привело к тому, что уже в 1982-м это эмбарго отменили.
В том же 1981-м США ввели и санкции против «Аэрофлота» на полеты в Америку. Более жесткие санкции появились в 1983-м, после того как советскими силами ПВО был сбит южнокорейский пассажирский Boeing 747, влетевший в воздушное пространство СССР. Была прекращена продажа билетов, закрыты представительства «Аэрофлота» в США и т.д. Полеты между странами возобновились лишь в 1986 году.