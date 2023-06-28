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Вчера, в 15:45

ЛДПР предлагает бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности

Эксперты полагают, что это поможет не только малоимущим, но и улучшит экологическую обстановку

Фото: Global Look Press

/о чем говорят//кошелек/

Депутаты от ЛДПР разработали законопроект о бесплатной раздаче еды с истекающим сроком годности магазинами. Они предлагают стимулировать ретейл на благотворительность, освободив от НДС за просрочку.

Сегодня торговым сетям просрочку выгоднее списывать и утилизировать, чем раздавать ее и платить НДС. Депутаты от ЛДПР предлагают освободить бизнес от НДС за еду с истекающим сроком годности, чтобы ее раздавали бесплатно, а это ни много ни мало, согласно пояснительной записке к законопроекту, пятая часть продаваемой пищи.

Жириновцы предлагают таким образом позаботиться о малоимущих. Ни для кого не секрет, что у мусорных баков на задних дворах магазинов можно встретить не только бездомных, но и пенсионеров, многодетных и представителей других социально незащищенных слоев.

Координатор движения «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша говорит, что проблема просроченной еды не только социальная, но и экологическая. Пищевые отходы и упаковка от них, которая могла бы пойти на переработку, свозятся на полигоны, где гниют.

– Несколько лет назад подсчитали, что на помойки уезжает 17 миллионов тонн пищевых отходов, но сколько из них просрочки, неизвестно. Должны быть инструменты, которые позволяют передавать еду с истекающим сроком нуждающимся, – говорит Гаркуша.

В Минфине к инициативе относятся скептически: не возникнет ли у сетей соблазн вернуть почти просроченное в торговлю, продать и положить прибыль в карман, не заплатив налоги?

– Могут быть мелкие нарушения, когда какой-то директор магазина оставит себе хороший продукт и продаст, но уверен, что сети с их объемами и десятками тысяч магазинов подобным заниматься не будут, – считает известный предприниматель Андрей Ковалев.

Эксперты говорят о слабости и непроработанности законопроекта. Вопросов много: как именно передавать товары от сетей потребителю, передавать ли все, ведь мясо, например, быстрее портится и более опасно для здоровья, чем молочка.

Похоже, что контейнеры на задних дворах магазинов в ближайшее время не оскудеют.


Теги: #ЛДПР

Рубрика: Общество

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