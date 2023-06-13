«Раньше был апостолом Павлом». Как сегодня живёт секта, молящаяся на икону Путина
Репортаж «Собеседника» из Церкви Матушки Фотиньи в селе Большая Ельня Нижегородской области
Нижегородская секта имени Путина прогремела в начале второго срока президента в середине двухтысячных. Некая матушка Фотинья объявила, что ВВП в прошлой жизни был апостолом Павлом, и стала молиться с адептами на «мироточащую» икону с его изображением. Корреспондент «Собеседника» узнала, что сейчас происходит в обители.
Коттедж с куполами и крестами
Село Большая Ельня Кстовского района Нижегородчины, где с начала двухтысячных базируется Церковь Матушки Фотиньи, место «козырное». От областного центра всего полчаса на машине по идеально ровной дороге. За Ельней находится курортный посёлок Зелёный Город, в котором резиденция губернатора и дачи других випов. В самой Ельне – детский санаторий и все дома как на подбор – добротные коттеджи.
Матушка облюбовала это место после того, как отсидела в колонии короткий срок. В конце 90-х Светлана Робертовна Фролова (имя матушки в миру) работала директором торгово-закупочной базы на Горьковской железной дороге, но увлекалась самообогащением. После выхода из мест не столь отдалённых она занималась целительством, а потом в Большой Ельне построила коттедж с куполами и крестами и основала свою обитель, которую религиоведы называют сектой.
Коттедж-храм на самом въезде привлекает внимание. В глаза бросается обилие цветов вокруг, розовый цвет ворот и крестов на фасаде здания. Розовые железные ворота открывает женщина по имени Ксения, очень худая, с натруженными потемневшими руками.
– Мы сегодня уже отслужили ночную службу, но вы проходите, матушка к вам выйдет. – Она явно рада моему визиту. Я представляюсь обычной верующей.
На фасаде башенки висит огромная икона – не Путина, это изображение называется «Воскрешающая Русь», как и обитель матушки. Русская православная церковь эту икону Богородицы не признает и считает ересью. Меня приглашают подождать матушку в помещении на первом этаже. На стенах – иконы, изображения то ли буддийские, то ли индуистские.
На пороге появляется матушка Фотинья в синем рабочем халате – она шла работать в сад, у неё живой, цепкий, незатуманенный взгляд. На тех снимках, что есть в интернете, она выглядит наряднее: в голубом платье с расклешенными рукавами, похожая на Снегурочку. В нём Фотинья служит службы, как это делают священники, что в православии нонсенс – женщина не может входить в алтарь.
Не Путин спецоперацию развязал, а небо
Фотинья была в прекрасном настроении и разговорилась. Начала с того, что люди нынче живут в грехе, «гордятся знаниями, которые нам совершенно не пригодятся, ездят по разным странам» вместо того, чтобы развиваться духовно, например, читать духовную литературу её собственного производства. Фотинья издаёт журнал «Храм света», который раздают её сторонники бесплатно.
Матушка сказала, что надо «любить, быть мудрым, сострадать другому, не делить мир на чужих и своих, все мы братья и сестры», и перешла к более конкретной теме спецоперации, которую она не слишком одобряет. Я не выдержала.
– Но не Путин ли, которого вы же сами называете апостолом Павлом, её объявил?
Было интересно, как она выкрутится, но Светлана Робертовна глазом не моргнула.
– Один человек никогда ничего не может сделать, существует группа управления страной. Если речь идёт о мировых конфликтах, обязательно в этом принимает участие Патриарх России, а ещё сейчас есть Дума. Не президент принимает решения, – изрекла матушка и рассказала мне историю апостола Павла, который раньше был очень плохим человеком, язычником Савлом, дошёл до крайней точки тьмы, увидел свет и уверовал в Христа.
– Сейчас Путин – это Савл, и ему нужно перейти эту грань (между светом и тьмой – Ред.). – Он и не хочет сейчас никакой [запрещённое РКН слово], она затянулась, гибнут люди, идут страдания. Но он и не развязывал, это небо. Просто пришла пора забирать души людей, – резюмировала Фотинья и заявила, что мы имеем такую власть, которую заслуживаем.
Про Навального и несогласных, говорит, не слышала, но молится на всякий случай за всех, за иноагентов, наверное, тоже. Святая женщина...
– А что делать, если человека мобилизовали на это, по вашим словам, смертоубийство? – не выдержала я.
Матушка и тут нашлась: мол, дезертировать нельзя, это «малодушие» и «форма гордыни», а надо идти и молиться. Одного из её чад, который не хотел идти, призвали, но он уже долгое время стоит в резерве со своим полком.
Сказки матушки Фотиньи
Матушка заявила, что убивать вообще никого нельзя, даже растения. О законе, карающем за «убийство» редких грибов, она не слышала, но наверняка поддержала бы. А ещё напомнила мне на всякий случай, что люди греховны и жадны. Вот она недавно построила для всех дорожку к её храму за 95 тысяч рублей, поставила банку для сбора, а ей кинули 105 рублей.
Много матушка говорила о реинкарнации душ, ссылаясь на Библию, мол, Иоанн Креститель был Ильёй Пророком в прошлой жизни. РПЦ это не признает, но разные религиозные псевдоправославные течения и секты часто это муссируют.
Вообще реинкарнация – фишка Фотиньи. Она верит, что в прошлой жизни была настоятельницей Дивеевского монастыря Марией (она и подписывается «матушка Мария», княгиней Ольгой (Путин тогда был князем Владимиром), да много ещё кем, но самое главное, что она, по её словам, – воплощение женского божественного начала, самой Богородицы и Евы.
Она нашла ещё чем меня удивить. Фотинья рассказала, что разговаривает со своей кошкой, которая просила, чтобы её звали Марьяной, и выполняет при ней роль наблюдателя, а ещё про собаку Рэкса, которая «на тонком плане» была крылатым львом, её защитником и блюла пост.
Апофеозом стало заявление, что её обитель – это новое, грандиозно святое место, которое должно заменить Дивеево. Все потому, что такие святые места, как Дивеевский монастырь, живут лет 300–400, а потом постепенно умирают: «Люди туда весь свой негатив несут». Ну и конечно, не забыла свою любимую историю, как она на заре обители ездила к Патриарху Алексию с «письмом от Бога».
Вместо Путина плачет крест
Фотинья сама отвела меня посмотреть храм на верхнем этаже. Стены его тоже выкрашены в розовый цвет. «Это цвет любви», – объяснила матушка. В нем много живых цветов и икон, попадаются и старинные – их пожертвовали прихожане, когда храм открывался. Иконы Путина среди них нет, говорят, Фотинья хранит «образ» где-то в дальних закромах. После всплеска интереса к секте имени Путина с ней наверняка проводили беседы, и теперь всуе она имя президента не упоминает.
Храму, чтобы стекались люди и деньги, нужны чудеса, и теперь вместо мироточившего изображения Владимира Владимировича миром плачет крест (он мокрый, но что это, не знаю. – Авт.), «кровью» же плачет (видны красные подтеки) старая икона Казанской Божьей Матери.
– Все обряды провожу: и крещу, и венчаю, и отпеваю, – рассказала Фотинья. – Соборование не провожу, канал соборования Господом уже два года закрыт.
Зато Фотинья проводит обряды экзорцизма, изгнания бесов. Недавно «выгнала беса» из девушки, которая страдала обжорством. «Это надо быть очень чистым, потому что берёшь сущность на себя», – отметила она.
«Это у вас чистка идёт»
Фотинью окружают «чада», которые с ней живут и помогают по хозяйству. Я насчитала трёх женщин. Ксения, та самая, которая открыла мне дверь, призналась: работает много, но уходить от матушки не собирается, она с ней лет 20.
– Я к ней пришла, когда она занималась целительством («космоэнергетикой») на улице Горького. Тогда к ней много тел шло, очень много народа было, сейчас она лечит души, людей меньше приходит, – рассказала она.
В трапезной другое чадо матушки – София – налила мне чаю и дала плюшку. Её история показалась мне ещё интересней. София 30 лет проработала медсестрой в наркологическом диспансере, занималась и хорошо оплачиваемой работой – прерыванием запоев на дому. В какой-то момент женщина прозрела, что алкоголикам она не помогает избавиться от зависимости, и ушла к матушке.
День был холодный, и в трапезной с открытым окном я замёрзла.
– Это у вас чистка идёт, вас духи чистят, – трактовала бывшая медсестра.
Я ушла, не попрощавшись и не получив благословения матушки. Не удивлюсь, если у матушки теперь появится новая легенда про «дьяволицу в косухе», которая искушала её каверзными вопросами, а пожертвований не оставила.