«Раньше был апостолом Павлом». Как сегодня живёт секта, молящаяся на икону Путина

На пороге появляется матушка Фотинья в синем рабочем халате – она шла работать в сад, у неё живой, цепкий, незатуманенный взгляд. На тех снимках, что есть в интернете, она выглядит наряднее: в голубом платье с расклешенными рукавами, похожая на Снегурочку. В нём Фотинья служит службы, как это делают священники, что в православии нонсенс – женщина не может входить в алтарь.

Не Путин спецоперацию развязал, а небо

Фотинья была в прекрасном настроении и разговорилась. Начала с того, что люди нынче живут в грехе, «гордятся знаниями, которые нам совершенно не пригодятся, ездят по разным странам» вместо того, чтобы развиваться духовно, например, читать духовную литературу её собственного производства. Фотинья издаёт журнал «Храм света», который раздают её сторонники бесплатно.

Матушка сказала, что надо «любить, быть мудрым, сострадать другому, не делить мир на чужих и своих, все мы братья и сестры», и перешла к более конкретной теме спецоперации, которую она не слишком одобряет. Я не выдержала.

– Но не Путин ли, которого вы же сами называете апостолом Павлом, её объявил?

Было интересно, как она выкрутится, но Светлана Робертовна глазом не моргнула.

– Один человек никогда ничего не может сделать, существует группа управления страной. Если речь идёт о мировых конфликтах, обязательно в этом принимает участие Патриарх России, а ещё сейчас есть Дума. Не президент принимает решения, – изрекла матушка и рассказала мне историю апостола Павла, который раньше был очень плохим человеком, язычником Савлом, дошёл до крайней точки тьмы, увидел свет и уверовал в Христа.

– Сейчас Путин – это Савл, и ему нужно перейти эту грань (между светом и тьмой – Ред.). – Он и не хочет сейчас никакой [запрещённое РКН слово], она затянулась, гибнут люди, идут страдания. Но он и не развязывал, это небо. Просто пришла пора забирать души людей, – резюмировала Фотинья и заявила, что мы имеем такую власть, которую заслуживаем.