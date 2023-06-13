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Вчера, в 20:42

Изучение подопытных

В заботе об ЛГБТ-населении Путин переплюнул СССР и не только

Фото: pixabay

Любая тоталитарная власть при всяком удобном случае норовит залезть в трусы податному населению. Отсюда вся эта борьба с «ЛГБТ-пропагандой», единый и нерушимый союз мужчины и женщины прямо в Конституции и тому подобные штуки. К сведению фапающих на неведомое прошлое неустойчивых к пропаганде зумеров: в столь любимом многими престарелыми вельможами СССР за это ваше ЛГБТ вообще можно было загреметь далеко и надолго, так что это они только разминаются.

Но внезапно разминка зашла слишком далеко. Намедни Путин поручил Минздраву создать психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей. Выяснилось это неожиданно в самом недискуссионном месте. Пожилой девственник Вассерман воспользовался депутатскими полномочиями и спросил у главы здравоохранного ведомства Мурашко, как там с методами психиатрической борьбы с нетрадиционно ориентированными гражданами. На что Мурашко отрапортовал буквально следующее:

«Cейчас есть поручение президента по созданию на базе [Центра психиатрии им. Сербского] дополнительного института по исследованию не только этих, но и ряда других поведенческих направлений».

Тут можно сказать, что Путин переплюнул СССР и не только. Ещё относительно недавно к ЛГБТ-людям активно применялись такие прелести, как аверсивная терапия (это как в «Заводном апельсине») и электросудорожная терапия, а также более гуманные групповая терапия, гипноз и психоанализ.

Правда, уже в наши дни защитники ЛГБТ дерзнули доказать, что гомосексуальность не болезнь, а воля природы, и не только для хомо, а для всех раздельнополых представителей фауны. И даже если Путин прямо сейчас отдаст команду пропагандировать ЛГБТ на каждом углу, гей-популяция сильно не прирастёт. Переориентируются только самые ярые его сторонники, а мэры с губернаторами и вовсе подразбегутся: мало того что у них самая опасная работа с точки зрения возможности попасть под уголовку, а тут ещё такое.

Ну а если совсем коротко, то конверсионная терапия – принудительное «лечение» гомосексуальности – в ООН приравнена к пыткам. А невежество и садизм ещё никого не доводили до добра.

Теги: #ЛГБТ, #Путин

Рубрика: Общество

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