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Дроны вместо дрынов. На что способны металлические пернатые, летающие уже не только в зоне СВО

«Собеседник» выяснял у экспертов, насколько они опасны и стоит ли покупать специальные ружья для борьбы с ними

БПЛА RQ-4 Global Hawk
Фото: Википедия

БПЛА RQ-4 Global Hawk

После атаки дронов сначала на Кремль, а потом и на жилые многоэтажки в Москве стало понятно, что война дронов принимает серьёзный оборот. Ещё Илон Маск именно так называл конфликт России и Украины. Насколько опасны беспилотники, какие у них возможности и имеет ли смысл покупать китайское электромагнитное ружье, выяснял «Собеседник» у экспертов. 

1. Чем дроны отличаются от беспилотников и квадрокоптеров? 

Как только не называют беспилотные летательные аппараты – дроны, квадрокоптеры, БПЛА. У обывателя в голове каша из названий. 

– Беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) именуются все аппараты без пилота на борту. Ещё используют наименование «беспилотная (безэкипажная) авиационная система» или «дрон» – сути это не меняет, – объясняет главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. – Это может быть и миниатюрный аппарат размером с ладонь, и многотонный самолёт с размахом крыла, как у пассажирского Boeing, и аппарат самолётного, вертолётного или гибридного типа. Всё это в просторечии беспилотники, или дроны.

Термин «квадрокоптер», по словам Федутинова, обозначает одну из разновидностей беспилотных летательных аппаратов: «Это БПЛА вертолётного типа мультироторной системы с четырьмя воздушными винтами. Но бывают и гексакоптеры с шестью винтами, и октокоптеры с восемью».

БПЛА могут выполнять полет либо под непосредственным управлением удалённого оператора, либо в полуавтоматическом режиме, либо полностью автономно, без вмешательства человека.

2. Чем гражданские дроны отличаются от военных? 

– Беспилотники в целом представляют собой системы двойного назначения, и гражданские беспилотники могут использоваться в военных задачах, – отмечает Федутинов. – Для этого они могут быть дополнительно доработаны для несения специфической целевой нагрузки, а могут применяться и в оригинальном исполнении. Опыт боевых действий последних лет, например, в Сирии, Ливии, на Украине иллюстрирует оба варианта.

И тем не менее эксперт отмечает, что серьёзные военные разработки, конечно, имеют характерные отличия от гражданских систем. Например, в случае с военными БПЛА может требоваться не только визуальное наблюдение в дневных условиях, но и наблюдение при плохой освещённости или ночью, радиоэлектронная разведка, лазерное целеуказание для высокоточного вооружения, системы сброса боеприпасов. 

– Кроме этого, военные БПЛА могут оснащаться закрытыми помехоустойчивыми каналами связи, что не требуется для гражданских систем. Они также могут быть адаптированы для обеспечения работоспособности, в том числе в сложных условиях, скажем, при экстремально низких или высоких температурах, при высокой влажности и т.д., – обращает внимание Федутинов. 

3. На какие максимальные расстояния летают дроны?

– Квадрокоптеры могут выполнять полёты в радиусе всего до нескольких километров. Аппараты самолётного типа средней размерности, оснащаемые двигателями внутреннего сгорания и системами автоматического управления, вполне могут пролетать по несколько сот километров при полёте в один конец. У средневысотных и высотных БПЛА большой продолжительности полёта дальность действия может измеряться тысячами километров, – говорит эксперт. 

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов дополняет, что самая большая дальность сегодня у американского дрона Global Hawk, который США используют в стратегических разведывательных целях, – до десяти тысяч километров. У другого «американца», разведывательно-ударного дрона Reaper дальность – несколько сот километров. Он может переносить и бомбы, и ракеты. 

– На Украине собирают американский дрон UJ-22 с дальностью до 800 километров и бомбовой нагрузкой до 20 килограммов, – рассказывает Кнутов. – Украинские дроны «Бобёр» применяли во время атаки на Москву, дальность неизвестна, бомбовая нагрузка килограммов 25. У нас в зоне СВО широко используются разведывательные дроны самолётного типа «Орлан-10» и «Орлан-30». Последний может дольше находиться в воздухе, и на него можно установить лазерный указатель, чтобы применять высокоточные снаряды.

Дрон UJ-22
Фото: Википедия
Дрон UJ-22

По словам Кнутова, непосредственно на поле боя используются квадрокоптеры с малой дальностью, переделанные под то, чтобы нести боеприпас, чаще всего гранаты, те же лимонки. Украинцы применяют дроны «Баба-яга», способные переносить до 10 килограммов, в том числе мины для поражения бронетехники. С обеих сторон активно эксплуатируются дроны-камикадзе, которые взрываются при контакте или подлёте к цели. У российских военных популярен дрон-камикадзе «Ланцет». 

– Недавно наши захватили британский дрон «Чёрный шершень» размером с ладонь, он может незаметно залететь в помещение и разведать обстановку внутри, – говорит Юрий Кнутов. – Постоянно появляется что-то новое. 

4. Какой максимальный ущерб может причинить БПЛА?

Может ли дрон с боеприпасами, например, уничтожить многоэтажку или целый подъезд? 

– Пока те дроны, которые применяют наши противники, в состоянии разрушить бронетехнику, но полностью разрушить многоэтажный дом или социальный объект – нет, дрон может его повредить, для полного уничтожения используются крылатые ракеты. Они имеют вольфрамовый стержень и могут пробивать бетон, – говорит Кнутов. 

5. Как сбивают дроны? 

– Если это квадрокоптер, то применяются электромагнитные ружья с мощным электромагнитным излучением. Они выводят из строя электронику или глушат сигнал. Старые дроны падают на землю, новые возвращаются к месту запуска, – объясняет Юрий Кнутов. – Для беспилотников самолётного типа применяются радиолокационные станции. Они должны найти беспилотник, что непросто – их делают из композитных материалов, – передать информацию либо зенитно-ракетному комплексу, либо станциям радиоэлектронной борьбы. У нас в основном используются российские ЗРК «Панцирь» и «Тор». Дроны сбивают артиллерийским огнём или ракетами. 

6. Электромагнитные ружья

Такое оружие есть в свободной продаже. Имеет ли смысл его покупать и использовать частному лицу? Это вообще безопасно для здоровья? 

– В электромагнитном ружье есть генератор, который формирует мощное электромагнитное излучение, – рассказывает Кнутов. – С точки зрения здоровья это очень вредная вещь. Могут быть и повреждения внутренних органов, и ожоги. Электромагнитные ружья стоят дорого, в недорогих китайских за 100–200 тысяч рублей нет системы защиты стрелка от излучения, и они узконаправленные, могут бороться с какой-то одной категорией дронов. Широкодиапазонные ружья с системой защиты стоят дорого, порядка 1 миллиона рублей. 

Используя электромагнитное оружие, человек создаёт риски не только для себя, но и для других людей. Наведёт по ошибке ружье на прохожего и «ударит» электромагнитным излучением – последствия могут быть самые печальные. Но, к счастью, стать их обладателем и пользователем не так просто.  

– На мой взгляд, приобретение таких ружей в частном порядке нецелесообразно. Сейчас, я знаю, создают мощное оружие (для военных. – Авт.), способное бороться с целым роем дронов, – утверждает Юрий Кнутов. 

7. Как вести себя, если заметили вблизи дрон?

– Постараться спрятаться, например за деревом, и стать для него незаметным. Ведь вы не знаете, какая у него цель и как поведёт себя человек, который им управляет. Дрон может быть разведывательным, а может быть ударным. При атаке дрона можно попытаться спрятаться в подземном переходе. Бетон и слой земли должны выдержать удар. 

Теги: #СВО

Рубрика: Общество

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