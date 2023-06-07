Дроны вместо дрынов. На что способны металлические пернатые, летающие уже не только в зоне СВО

После атаки дронов сначала на Кремль, а потом и на жилые многоэтажки в Москве стало понятно, что война дронов принимает серьёзный оборот. Ещё Илон Маск именно так называл конфликт России и Украины. Насколько опасны беспилотники, какие у них возможности и имеет ли смысл покупать китайское электромагнитное ружье, выяснял «Собеседник» у экспертов.

1. Чем дроны отличаются от беспилотников и квадрокоптеров?

Как только не называют беспилотные летательные аппараты – дроны, квадрокоптеры, БПЛА. У обывателя в голове каша из названий.

– Беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) именуются все аппараты без пилота на борту. Ещё используют наименование «беспилотная (безэкипажная) авиационная система» или «дрон» – сути это не меняет, – объясняет главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов. – Это может быть и миниатюрный аппарат размером с ладонь, и многотонный самолёт с размахом крыла, как у пассажирского Boeing, и аппарат самолётного, вертолётного или гибридного типа. Всё это в просторечии беспилотники, или дроны.

Термин «квадрокоптер», по словам Федутинова, обозначает одну из разновидностей беспилотных летательных аппаратов: «Это БПЛА вертолётного типа мультироторной системы с четырьмя воздушными винтами. Но бывают и гексакоптеры с шестью винтами, и октокоптеры с восемью».

БПЛА могут выполнять полет либо под непосредственным управлением удалённого оператора, либо в полуавтоматическом режиме, либо полностью автономно, без вмешательства человека.

2. Чем гражданские дроны отличаются от военных?

– Беспилотники в целом представляют собой системы двойного назначения, и гражданские беспилотники могут использоваться в военных задачах, – отмечает Федутинов. – Для этого они могут быть дополнительно доработаны для несения специфической целевой нагрузки, а могут применяться и в оригинальном исполнении. Опыт боевых действий последних лет, например, в Сирии, Ливии, на Украине иллюстрирует оба варианта.

И тем не менее эксперт отмечает, что серьёзные военные разработки, конечно, имеют характерные отличия от гражданских систем. Например, в случае с военными БПЛА может требоваться не только визуальное наблюдение в дневных условиях, но и наблюдение при плохой освещённости или ночью, радиоэлектронная разведка, лазерное целеуказание для высокоточного вооружения, системы сброса боеприпасов.

– Кроме этого, военные БПЛА могут оснащаться закрытыми помехоустойчивыми каналами связи, что не требуется для гражданских систем. Они также могут быть адаптированы для обеспечения работоспособности, в том числе в сложных условиях, скажем, при экстремально низких или высоких температурах, при высокой влажности и т.д., – обращает внимание Федутинов.

3. На какие максимальные расстояния летают дроны?

– Квадрокоптеры могут выполнять полёты в радиусе всего до нескольких километров. Аппараты самолётного типа средней размерности, оснащаемые двигателями внутреннего сгорания и системами автоматического управления, вполне могут пролетать по несколько сот километров при полёте в один конец. У средневысотных и высотных БПЛА большой продолжительности полёта дальность действия может измеряться тысячами километров, – говорит эксперт.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов дополняет, что самая большая дальность сегодня у американского дрона Global Hawk, который США используют в стратегических разведывательных целях, – до десяти тысяч километров. У другого «американца», разведывательно-ударного дрона Reaper дальность – несколько сот километров. Он может переносить и бомбы, и ракеты.

– На Украине собирают американский дрон UJ-22 с дальностью до 800 километров и бомбовой нагрузкой до 20 килограммов, – рассказывает Кнутов. – Украинские дроны «Бобёр» применяли во время атаки на Москву, дальность неизвестна, бомбовая нагрузка килограммов 25. У нас в зоне СВО широко используются разведывательные дроны самолётного типа «Орлан-10» и «Орлан-30». Последний может дольше находиться в воздухе, и на него можно установить лазерный указатель, чтобы применять высокоточные снаряды.