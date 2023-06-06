Математик Алексей Савватеев: Россиян надо вытаскивать из болота!

– Как вам уровень сегодняшнего школьного образования?

– Я жесткий противник модели образования, когда во главу угла ставится, чтобы ребенок хорошо провел время, чтобы его за ошибки никто строго не наказывал. На выходе с таким подходом он и таблицу умножения знать не будет. Да, после этого он и в жизни будет неплохо проводить время – только где? У мусорного бака, бомжом? Если тебя чему-то в школе научили – да, после ее окончания ты можешь что-то забыть. Но если тебя не научили – ты уже вспомнить это не имеешь возможности.

– Что бы вы изменили в этой системе?

– Позволю себе провести такую аналогию. Представьте, что правительство поручило построить некую башню. И в один прекрасный день проверяющий заходит посмотреть, как работает коллектив, строящий ее. Ожидания: самый великий инженерный проект цивилизации или как минимум нечто сверхгениальное. Реальность: семидневная попойка, в которой люди падают, поскальзываясь об собственные рвотные массы и закусывают отходами, добытыми из мусорных баков. Но где-то среди забулдыг спрятались люди, пытающиеся работать. Это – современная школа! А вы спрашиваете – что можно изменить? Первое: всем дать … (волшебного пенделя. – Авт.). Зачинщиков этой грандиозной попойки – пересажать по тюрьмам, остальных как следует вымыть, одеть в костюмы и вернуть за парты. Суть в том, что с нашей школой (как и со страной) происходит примерно то же самое – запой. У нас он семь дней в неделю, и называется – цифровой. Я не против цифровой трансформации в области налогообложения, говорят, Мишустин – гений. Не поспоришь: действительно, налоги стало платить гораздо легче. Сервис Госуслуги тоже работает неплохо. Но как только кому-то в голову приходит мысль, что так же можно учить и детей… А учителю говорят: ты устарел, выйди из класса вон! Вместо тебя будет экран. Современные электронные школы, в частности московская, уж извините – полная … (ахинея. – Авт.)! Детям вбивают: жить надо так и вот так, а если есть сомнения – это в школе плохо считают. Кладет взрослый перед ребенком десять плюшек и заявляет: тебе семь и мне семь. Ребенок: как же так, ведь если вы возьмете семь, мне достанется только три. Взрослый: неправильно вас учили, в любом случае, я свои уже забрал. Вот и они – а мы свои цифровые продукты уже внедряем и уверяем, что это благо для страны. Тем учителям, кто это использует, мы доплатим половину их зарплаты. То есть если ты добросовестный учитель старой закалки, то получаешь x рублей, а если ты халтурщик, который нажимает на кнопочки, то получаешь х рублей плюс y рублей. Меняйте это немедленно! Хороших школ, где следуют живым методам, осталось штук сто на всю Россию.

– Не лучше ли сразу вернуться к лучшей в мире системе образования – советской?

– В советской системе тоже было много обмана: например, задания для старшеклассников реально решали лишь несколько вундеркиндов. По сравнению с нынешним ЕГЭ те задачки – шикарные и по-настоящему трудные. Но тогда был шанс – научиться. Можно было, конечно, им не воспользоваться и не научиться. Но сегодня-то и шанса такого нет! Научить через экран точно не получится – да, отдельные исключения случаются. Но и они, эти исключения, наверняка, выучившись, эмигрируют – да просто потому, что они ничем не обязаны стране. Их же не человек, учитель учил, а экран, программа. Родина-мать перестала кормить – и образование надо добывать самим. Или сидеть голодными.