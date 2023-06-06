Главное – Это Спасение. Краткая история уничтожения Каховской ГЭС

С конца февраля 2022 года и по настоящее время ГЭС контролируется войсками РФ. За это время произошло многое. Так, 12 августа 2022 года ВСУ разрушили мост через Днепр на дамбе ГЭС. 19 октября 2022 года командующий ВС РФ на Украине Сергей Суровикин заявил, что Киёв готовится «нанести удар по плотине». Институт изучения войны (США) интерпретировал это как возможную подготовку информационного фона «для атаки под чужим флагом по Каховской ГЭС». По мнению американских экспертов, разрушение плотины и последующее наводнение могло бы задержать продвижение ВСУ через Днепр.

Кроме того, были неофициальные, но от этого не менее интересные заявления. Так, в ноябре 2022 года печально известный военкор Владлен Татарский вещал: «Каховскую дамбу обязательно нужно взорвать после отступления. Надеюсь, это собрались сделать».

По факту катастрофы экс-советник ОП Украины Алексей Арестович обвинил в этом РФ.

– Они пытались воспрепятствовать нашим войскам двигаться на левый берег [Днепра] и показать мировому сообществу, к каким последствиям приводит украинское контрнаступление, давайте же его останавливать, – заявил он.

Представитель РФ в ООН Василий Небензя возложил ответственность на ВСУ. По его словам, Россия сожалеет о том, что её предостережения о возможности разрушения Каховской ГЭС Украиной не были услышаны международным сообществом. Небензя предположил, что взрыв был совершён «с целью перегруппировки украинских сил и нанесения гуманитарного ущерба».