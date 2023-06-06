Главное – Это Спасение. Краткая история уничтожения Каховской ГЭС
По данным украинских властей, плотину взорвали российские военные. Москва в свою очередь винит Украину
Утром 6 июня в присоединённой к России части Херсонской области была разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции. Огромный поток воды хлынул вниз по течению Днепра.
Справка: великая стройка коммунизма
Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Решение о её возведении было принято в 1950 году. Её строительство относится к великим стройкам коммунизма. Над сооружением Каховского гидроузла трудились около 12 тыс. человек. Строительство шло с 1951 года, в 1955 году запустили первый гидроагрегат, в следующем году ввели в эксплуатацию последний, шестой гидроагрегат. В промышленную эксплуатацию Каховская ГЭС была принята в 1959 году.
Информация к размышлению
Объективно мы имеем десятки затопленных населённых пунктов, включая Новую Каховку, которая была основана для строительства и обслуживания Каховской ГЭС на месте села Ключевое. Помимо прочего, погибли все животные в городском зоопарке, кроме водоплавающих птиц. Из-за разрушения Каховской ГЭС 40 000 человек оказались в зоне бедствия. Есть сообщения о погибших и пропавших без вести.
С конца февраля 2022 года и по настоящее время ГЭС контролируется войсками РФ. За это время произошло многое. Так, 12 августа 2022 года ВСУ разрушили мост через Днепр на дамбе ГЭС. 19 октября 2022 года командующий ВС РФ на Украине Сергей Суровикин заявил, что Киёв готовится «нанести удар по плотине». Институт изучения войны (США) интерпретировал это как возможную подготовку информационного фона «для атаки под чужим флагом по Каховской ГЭС». По мнению американских экспертов, разрушение плотины и последующее наводнение могло бы задержать продвижение ВСУ через Днепр.
Кроме того, были неофициальные, но от этого не менее интересные заявления. Так, в ноябре 2022 года печально известный военкор Владлен Татарский вещал: «Каховскую дамбу обязательно нужно взорвать после отступления. Надеюсь, это собрались сделать».
По факту катастрофы экс-советник ОП Украины Алексей Арестович обвинил в этом РФ.
– Они пытались воспрепятствовать нашим войскам двигаться на левый берег [Днепра] и показать мировому сообществу, к каким последствиям приводит украинское контрнаступление, давайте же его останавливать, – заявил он.
Представитель РФ в ООН Василий Небензя возложил ответственность на ВСУ. По его словам, Россия сожалеет о том, что её предостережения о возможности разрушения Каховской ГЭС Украиной не были услышаны международным сообществом. Небензя предположил, что взрыв был совершён «с целью перегруппировки украинских сил и нанесения гуманитарного ущерба».
Кстати, за неделю до трагедии на Каховской ГЭС правительство РФ приняло постановление о гидротехнических сооружениях на новых территориях. В п. 10 которого говорится: «До 1 января 2028 г. техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится».
Удобная бритва Оккама
Если вы не знаете о важном исследовательском принципе «бритвы Оккама», то он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». Спустя сутки после катастрофы на Каховской плотине возникла третья версия случившегося, по которой формально не виноваты ни ВС РФ, ни ВСУ.
– По моим сведениям с места, плотину Каховской ГЭС взорвали случайно, – рассказал российский экономист Сергей Алексашенко. – По закону Черномырдина хотели как лучше, получилось как всегда. Ситуацию на плотине контролировали российские военные, которые не привыкли слушать мнение гражданских. Сначала они допустили резкое повышение уровня воды в водохранилище (выше проектной отметки), а когда им объяснили, что это может плохо кончиться, то они не смогли справиться с регулированием водосбросов. Что в такой ситуации делает командир? Конечно, предлагает самое простое решение – взорвать кусочек плотины!
Возможно, находчивого командира также не было. Плотине методично в течение долгого времени наносили «тысячу мелких порезов» обе стороны. При этом поток воды делал своё дело, что и привело к имеющемуся результату.
Миллиард – на восстановление
По данным властей Херсонской области, в зоне потенциального затопления живут 22 тыс. человек. В Новой Каховке эвакуируют жителей примерно 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Очень много просьб оказать помощь домашним животным – позабытые в панике, они гибли массово.
– Последствия подрыва Каховской ГЭС будут понятны через неделю, – заявил Владимир Зеленский. – Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено.
– Химикаты, пестициды, содержимое выгребных ям – всё это попадёт в море, – оценил последствия катастрофы проректор по научной работе Одесского государственного экологического университета Юрий Тучковенко. По мнению эксперта, в прибрежных районах моря может развиться гипоксия и возникнуть цепная реакция: гниение на дне одних организмов выберет кислород и спровоцирует гибель других организмов.
Гендиректор ЧАО «Укргидроэнерго» Игорь Сирота полагает, что если дамба уничтожена полностью, то вода схлынет из Каховского водохранилища за четыре дня, а вся уйдёт в море за 7–10 дней. «Но есть вероятность, что часть дамбы, ныне находящаяся под водой, сохранилась – и тогда водохранилище опустошится не полностью», – говорит Сирота.
По мнению эксперта, полное восстановление плотины Каховской ГЭС займёт не меньше 5 лет и потребует от 800 млн до 1 млрд долларов.
«Обстановка ужасная!»
Глава подконтрольной России части Херсонской области Владимир Сальдо объявил чрезвычайное положение в 35 населённых пунктах в трёх административных округах.
– Не знаю, поверят ли мне люди, – рассказывает житель Алешек Артем К. – Только в моей семье вчера утонул дедушка 85 лет. Он помог выбраться на крышу бабуле, а сам выбраться не смог. Так и плавает...
По словам Артема, российские власти в первую ночь после потопа забрали у волонтёров оставшиеся лодки и блокировали гуманитарную помощь в виде резиновых лодок.
– Ещё они поставили в центре блокпост, у отеля «Колос», и не давали вывозить людей, – говорит Артем. – Люди по-прежнему остаются на крышах, ждут помощи, но эвакуации вообще никакой не происходит.
Как сообщили несколько местных жителей в телеграм-чате Алешек, на блокпостах не пропускали волонтёров в затопленные зоны. «Только своих МЧС, которые после комендантского часа не ездят, и они спасли от силы тысячу человек, а всех остальных спасали местные жители», – сообщил один из пользователей под ником Gor12.
– Я такая же, как и все люди, которые попали в эту ситуацию, – поделилась жительница Алешек Татьяна З. – Погибло очень много людей, особенно пожилого возраста. Дома затопило полностью. У меня лично утонула свекровь моя, и таких много, которые не смогли спастись. Обстановка ужасная. По улице плавают трупы людей и животных. Разрушения, конечно, есть – некоторые дома падают.
В окрестностях, по словам Татьяны, обстановка ещё хуже.
– Село Левые Солонцы – там все как было, так и есть! – рассказывает она. – Никого там не было из волонтёров, потому что село расположено около леса, власти контролируют и никого не впускают в него по трассе.
Тем временем Сальдо заявил, что жители сами не желают эвакуироваться.
– Люди хотят дождаться, пока вода сойдёт, и дальше работать на своей земле, – заявил он.