Треш в прямом эфире. Страшно даже Бастрыкину

В Якутске задержали треш-стримера, который во время трансляции изнасиловал 5-летнюю внучку своей сожительницы. В последнее время стримеры ведут себя так активно, что даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не выдержал и предложил ввести ответственность для создателей шок-контента и их покупателей.

Похвалился изнасилованием ребёнка

Видео с педофилом, насилующим маленькую девочку, первым заметил житель Канады, он наткнулся на него в чат-рулетке. Канадец сообщил об этом известному блогеру, тот предал случай огласке, и в России всем миром соцсетей принялись искать педофила по картинке и нашли. Насильником оказался 42-летний Айдер Асанов из Якутска, данные о нём сразу передали в правоохранительные органы.

Всероссийская «слава» застала Айсанова в СИЗО. Его туда поместили 11 мая после инцидента в якутском ТЦ «Норд», где он показывал свой детородный орган восьмилетнему мальчику. Теперь ему светит более тяжёлая статья за изнасилование несовершеннолетней. Искать доказательства преступления следователям не нужно: их предоставил сам педофил, запустив стрим. Возможно, если бы не это видео, Айсанов продолжил насиловать внучку ничего не подозревавшей сожительницы.

Экзорцист из Волгограда

Треш-стримеры – люди, в прямом эфире делающие жуткие, опасные вещи, причём чаще всего не с собой, а с другими – теми, кто не может им ответить, и получающие за это донаты (материальное вознаграждение от зрителей) – частые герои криминальных новостей.

22 мая в Волгограде арестовали Анатолия Осипова, который в прямом эфире проводил обряд экзорцизма и с помощью пистолета пытался изгнать демона из девушки. Тыча пушкой в лицо, Осипов заставлял несчастную, к которой он обращался «демон», назвать своё якобы настоящее имя, при этом себя он называл архангелом Михаилом. Неизвестно, чем бы закончился сеанс изгнания нечистого, если бы не зрители. Они сообщили об этом в полицию, и странный ритуал был прерван. Похоже, Осипов проводил его в состоянии наркотического опьянения.

Волгоградский экзорцист – сын экс-депутата Волгоградской думы, выпускник академии МВД и предприниматель, на которого зарегистрирована строительная фирма. Осипову предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и покушении на убийство девушки. В СИЗО стримы невозможны, поэтому в каком он сейчас состоянии, отошёл ли от роли архангела – неизвестно.