Треш в прямом эфире. Страшно даже Бастрыкину
В последнее время шок-стримеры ведут себя так активно, что глава СК предложил ввести ответственность для создателей подобного контента и их покупателей
В Якутске задержали треш-стримера, который во время трансляции изнасиловал 5-летнюю внучку своей сожительницы. В последнее время стримеры ведут себя так активно, что даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин не выдержал и предложил ввести ответственность для создателей шок-контента и их покупателей.
Похвалился изнасилованием ребёнка
Видео с педофилом, насилующим маленькую девочку, первым заметил житель Канады, он наткнулся на него в чат-рулетке. Канадец сообщил об этом известному блогеру, тот предал случай огласке, и в России всем миром соцсетей принялись искать педофила по картинке и нашли. Насильником оказался 42-летний Айдер Асанов из Якутска, данные о нём сразу передали в правоохранительные органы.
Всероссийская «слава» застала Айсанова в СИЗО. Его туда поместили 11 мая после инцидента в якутском ТЦ «Норд», где он показывал свой детородный орган восьмилетнему мальчику. Теперь ему светит более тяжёлая статья за изнасилование несовершеннолетней. Искать доказательства преступления следователям не нужно: их предоставил сам педофил, запустив стрим. Возможно, если бы не это видео, Айсанов продолжил насиловать внучку ничего не подозревавшей сожительницы.
Экзорцист из Волгограда
Треш-стримеры – люди, в прямом эфире делающие жуткие, опасные вещи, причём чаще всего не с собой, а с другими – теми, кто не может им ответить, и получающие за это донаты (материальное вознаграждение от зрителей) – частые герои криминальных новостей.
22 мая в Волгограде арестовали Анатолия Осипова, который в прямом эфире проводил обряд экзорцизма и с помощью пистолета пытался изгнать демона из девушки. Тыча пушкой в лицо, Осипов заставлял несчастную, к которой он обращался «демон», назвать своё якобы настоящее имя, при этом себя он называл архангелом Михаилом. Неизвестно, чем бы закончился сеанс изгнания нечистого, если бы не зрители. Они сообщили об этом в полицию, и странный ритуал был прерван. Похоже, Осипов проводил его в состоянии наркотического опьянения.
Волгоградский экзорцист – сын экс-депутата Волгоградской думы, выпускник академии МВД и предприниматель, на которого зарегистрирована строительная фирма. Осипову предъявили обвинения в незаконном лишении свободы и покушении на убийство девушки. В СИЗО стримы невозможны, поэтому в каком он сейчас состоянии, отошёл ли от роли архангела – неизвестно.
Отец-блогер бил дочь, издевался над бездомными
Треш-стримы «вне закона» хоть и проходят в прямом эфире, не всегда моментально попадают в поле зрения правоохранительных органов. Но интернет помнит всё: старые скандальные стримы всплывают и приковывают к себе внимание общественности. Так было и с видео блогера Дмитрия Серова из Иваново.
Дмитрий общался с подписчиками, в комнате была его 9-летняя дочь, которая решила принять участие в стриме. Отцу это не понравилось, и он её ударил. «Папа, мне больно! Ты мне больно сделал, я домой пошла», – в слезах кричит девочка. Серов, не выпуская её из рук, отвечает: «Я тебе больно не делал. Я тебе просто дал понять, что так себя вести нельзя. Прямой эфир идёт. Тебе мама всегда дозволяет все? Так нельзя».
Насилие над детьми – тема резонансная, и следователи, конечно, отреагировали. Седов под арестом до 6 июня. До «детской» истории блогер без всяких последствий издевался над взрослыми, он вёл канал «Хочу пожрать TV», где героями его видео становились бездомные и алкоголики. Они за пару сотен рублей соглашались выполнить любые его задания, например выпить залпом три литра водки или съесть какую-нибудь гадость.
Самых ярких маргиналов Серов приглашал к себе в квартиру для весёлого времяпровождения и съёмок видеоконтента. От блогера ушли две жены: он пил, гулял, не работал, постоянно стримил и поднимал на них руку. Одной из женщин в духе треш-стрима, правда не на камеру, он даже поджигал нос зажигалкой.
Если вы думаете, что после ареста Серова его подписчики прозрели и отписались от него, вы ошибаетесь. Они создали телеграм-канал в его поддержку, в нём 390 подписчиков. Преданные зрители покупают ему продукты в СИЗО и топят за «свободу Серову».
Ролик со смертельным исходом
Два года назад Раменский суд признал блогера Стаса Решетникова виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть человека, и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Во время трансляции Решетников брызгал в лицо из перцового баллончика своей подруге Валентине Григорьевой и бил её.
У девушки произошёл акт дефекации, и Решетников, возмущённый тем, что от неё пахнет, выставил её на улицу в одном нижнем белье в мороз. Валентина просила его впустить, но блогер был неумолим. В тёплое помещение он внёс её уже мёртвую. В прямом эфире блогер вызвал медиков, которые констатировали смерть, в прямом эфире к нему в дом вошли полицейские, которые забрали его, не понимающего сути претензий, в новую жизнь без стримов.
Погибшая, принимавшая участие в видеотворчестве Решетникова, и сама, как можно догадаться, не была невинной овечкой. Девушка, по свидетельствам знакомых, зарабатывала проституцией и часто принимала наркотики. Во время треш-стримов, как пишут зрители, не только Решетников поднимал руку на девушку, ему от неё тоже доставалось.
Блогер Андрей Бурим избил модель Алёну Ефремову в прямом эфире. После того как девушка написала заявление в полицию, все его аккаунты заблокировали, лишив стримера источников дохода
Почему смотрят треш-стримы?
После этого случая Совет Федерации предложил законодательно запретить треш-стримы. В мае на Петербургском международном юридическом форуме о намерении ввести ответственность для пользователей шок-контента заявил Александр Бастрыкин.
До этого глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев выступил с инициативой увеличить штрафы и ввести уголовное наказание для треш-стримеров за распространение треш-контента. Метелев предлагал штрафовать физлиц на 200 тысяч рублей.
Если с производителями треш-контента всё понятно – часто это необразованные, маргинальные личности, которые не могут заработать другим образом, – то возникает вопрос: почему так много людей смотрят треш-стримы?
– У многих этих людей есть травмы, они постоянно находятся в состоянии жертвы. Эта травма у них не прожита и не проработана психологически, она их сильно задевает, и поэтому им интересно смотреть на это. Если у человека нет такой травмы или она проработана, то ему неинтересно смотреть такой контент, – объясняет психолог Елена Царёва.
По словам психолога, если треш-контент попадёт под запрет или будет ограничен, эти люди найдут другой источник для переживания тех же эмоций. Впрочем, сделать интернет стерильным, если только не идти по пути Северной Кореи, вряд ли получится. Пока же стримеров можно привлечь по существующим статьям Уголовного и Административного кодексов. Действия того же отца-«героя» Серова в отношении бездомных подпадают под статью 5.61 КоАП РФ – «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Кто ещё?
Канал «Мопс дядя Пёс», Сергей Новик и Андрей Щадило. Их называют пионерами треш-стрима, оба бывшие заключённые. Щадило унижал Новика, за шоу пара получала донаты, у них даже была прописана стоимость разных видов унижений и травм. В 50 тысяч рублей оценивался выстрел из травматического оружия. В 2019 году Новик умер.
Николай Белов. Треш-стример из г. Энгельса сначала издевался над собственными родителями, с которыми конфликтовал. За деньги Белов бил мать и разбивал яйца о голову отца. После смерти матери переехал к девушке и стал бить в прямом эфире её.
Канал «ГобзШоу», сын Андрей Яшин (Гобзавр) и его мать Людмила (Людмурик). Сын часто издевается над матерью и поднимает на неё руку. Он плевал в неё, срывал парик, обливал алкоголем. Часто пара транслирует распитие спиртных напитков и поедание пищи (жанр мукбанг).