Протоиерей Леонид Калинин о передаче «Троицы» РПЦ: Думаю, конечно же есть связь со СВО

– Отец Леонид, как говорили в печально известное время: «Доложите товарищу Сталину – произошла чудовищная ошибка!» В вашем случае – Патриарху…

– Очевидно, произошла ошибка! – тяжело вздыхает священник. – Но тем не менее – решения руководства не обсуждаются. Решения руководства только должны выполняться – максимально профессионально, максимально аккуратно и с максимально бережным отношением. А рассуждать о них со своей колокольни – грех один.

– И все-таки давайте порассуждаем. Логически. Я лично читала протокол № 87 заседания Расширенного реставрационного совета, а это, на минуточку, более 90 тысяч знаков. И в этой расшифровке меня особенно резанула ваша фраза про «под козырек и вывезете». Вы ведь так и сказали и это и имели в виду?

– Все так. Да, я всецело за вывоз, но таким образом, чтобы икона не пострадала. Это требует создания особых условий – климатического института и прочего. Специальной капсулы. Сейчас, как я понимаю… Ох… Если это было бы сделано, это было бы – замечательно! Нет – ну значит… Нет!.. Как привезут – что ж, посмотрим. После заседания я сразу же написал Святейшему Патриарху рапорт, где очень осторожное изложил все, как было, объяснил, почему я не подписал протокол совета, как все…

– Разве? Там и ваша подпись есть.

– Да, но я сделал пометку (в электронной копии протокола, которую вы и читали, она не видна) – «ознакомлен». Потому что совет постановил: «икона не подлежит выдаче на праздник 4 июня». А я с этим не согласен! Я так и приписал – «совершенно не согласен».

– Да, вы заявляли там: выдать – необходимо, но только в этой специальной капсуле. И даже это Патриарх расценил как измену, что вы воспрепятствуете? Дело все в том, что на создание капсулы нужно время и к Троице никак не успеют?

– Дело все в том, что Святейший – очень мудрый человек, а мой рапорт, очевидно, до него не дошел, возможно, из-за праздников. Патриарх создал такую правильную систему, когда любой вопрос рассматривается коллегиально, но решение принимает только он один. И это правильная система. Я сам в ней работал много лет… Патриаршая канцелярия работает прекрасно, но церковные праздники… 22 мая – Николай Чудотворец, 24 мая – Кирилл и Мефодий, он же день патриаршего тезоименитства, важнейший день… Конечно, он праздновал. Вот и не увидел моих аргументов. Видимо, все так на него навалилось… Так-то я объяснил все ясно и подробно. Если бы он увидел мой рапорт, то принял бы в отношении меня иное решение… Но это его право – принять вот такое. Право. Понимаете?