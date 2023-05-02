Жили бы дети, да споткнулись об ПНИ

Она говорит, что на 10–15 человек в интернатах приходится одна санитарка и она «не успевает всех накормить, переодеть, погулять с ними. Каждого обнять». При этом на одного пациента психоневрологического интерната государство тратит 120 тысяч рублей в месяц.

В ПНИ №10 директора Московского центра паллиативной помощи Федермессер обвинили в чёрном пиаре на смерти детей, но Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, и сейчас в Северной столице проверяют не только 10-й психоневрологический интернат, но и другие.

«Только не заколите его до смерти»

В ПНИ №10 находятся разные пациенты, не все в тяжёлом состоянии, не все лежачие. Много воспитанников детских интернатов, которых переводят в ПНИ после 18 лет: для жизни «в мире» они не социализированы, и надо им давать жильё.

«Собеседник» нашёл тех, кто уже покинул ПНИ №10 и устроился в обычной жизни. Все они плохо отзываются об учреждении и его порядках.

У Александра Прохорова как последствие ДЦП искривлено всё тело. В 30 лет он смог выбраться из системы и добился получения квартиры.

– Когда я приехал из детдома, меня направили в приёмный покой, – вспоминает он. – Там лежишь 10 дней, сдаёшь анализы. Я видел, как относятся к лежачим бабушкам и дедушкам (в ПНИ есть и пожилые люди. – Ред.) – по-скотски. Пациент лежит в дерьме, и им нет до этого дела. Персонал постоянно чаи гонял и в телефонах копался.

Еда, по словам Александра, была плохо приготовленная, могли, например, дать полусырую курицу. У Прохорова была анорексия, он весил 52 килограмма, сейчас его вес 72 кг.

– Но я ещё спасался тем, что выходил в город и меня знакомые подкармливали, – отмечает он.

– Что я ел тогда и ем сейчас дома – это две большие разницы, – говорит бывший обитатель ПНИ №10 Николай Егоров, покинувший его стены в 2000 году. – Супа давали полтарелки, на второе, дай бог, четверть котлеты, немножко пюре. Вроде еда была, но мало и невкусно, постоянно хотелось есть.

Егоров рассказывает про карательную психиатрию. Однажды он вернулся в интернат на день позже и поссорился с директором. Тот сказал, что отправит его в закрытое отделение, откуда нельзя выходить (что, конечно, незаконно). Егоров обозвал его козлом, а тот приказал Николая обколоть нейролептиками.

– Я три месяца провёл на кровати в отключке, – говорит Егоров. – Когда в очередной раз кололи, кто-то сказал: «Только не заколите его до смерти».