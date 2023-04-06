Окунев в мутной воде

В последние недели Ростовскую область сотрясает один коррупционный скандал за другим. Более 20 местных полицейских подозревают в создании ОПГ. Арестован ряд ростовских судей. На очереди – расследование в регионе земельного беспредела. К разоблаченным дуракам еще и дороги прибавились.

Гигантский дорожный затор, который недавно потряс Ростовскую область, обратил внимание на главного ростовского дорожника - Владимира Окунева. Во всяком случае, та 100-километровая пробка, которая в конце марта парализовала трассу М4 «Дон», вывела прямиком на областное Министерство транспорта, которым Окунев весьма успешно руководит. Ну как успешно - если не для транспорта, учитывая бардак во вверенной ему дорожно-транспортной системе региона, то лично для чиновника.

Да и разве это не успех! В 2020 году Окунев выбился в самые богатые министры области - 17 миллионов прибыли в год, 240-метровый особняк, деликатно оформленный на жену, и целый гараж раритетных автомобилей: от советского внедорожника ГАЗ-69 и знаменитой «Волги» ГАЗ-21Р до спецавтомобиля ДПС УАЗ 31512-01. Правда, как он на них планировал гонять по окрестным колдобинам, понятно не очень. Видимо, на экстренный случай у чиновника и были припасены два грузовых МАНа и снегоболотоход CFMOTO X8 EFI. Чтобы в снежную бурю возникшие при участии его министерства пробки по обочине объезжать.

Владимир Окунев – чиновник уникальный. Все административные (и даже судебные) препятствия он до сих пор привык объезжать как на снегоболотоходе. Пробка? Подумаешь. Это ж не я виноват, а судьба, погода или вообще «Автодор». Так и заявил: «В ходе анализа причин, вызвавших многокилометровые заторы на автодороге федерального значения, стало очевидно, что подрядные организации, ответственные за зимнее содержание автомобильной дороги М4 «Дон», не были готовы к ухудшению погодных условий».

При этом сам же Окунев тут же признал, что в соседних регионах с трассой М4 все прекрасно, то есть «Автодор» (по его же логике) в ЧП был все же не очень причем:

«Я проезжаю Воронежскую область, там совсем другая обстановка. Получается госкомпания одна, собственник дороги один, но Ростовская область почему-то выглядит как худший регион по содержанию, ликвидации ямочности и так далее».

Может, потому, что в других регионах в профильных министерствах такие Окуневы, которые не умеют нормально работать с подрядчиками, не водятся?

Оперативная уборка снега? Это не к нам. Пункты обогрева для замерзающих водителей и пассажиров? А почему мы? Ждали конкретной помощи и оперативных действий, а в ответ получили слова о том, что в произошедшем виноваты фуры на летней резине, поэтому пробка вместе со снегом сама разгребется. И ни грамма ответственности за собственную апатию. Отвечать - это же не деньги осваивать. Вот это - да, такую наживку Окунев любит. Вот что сам министр говорил в конце прошлого года:

«У нас дорожный комплекс - один из самых крепких в России, и нас эта цифра совершенно не пугает... Только в 2022 году мы потратили на дороги 31 миллиард, и мы успешно освоили эти средства. Если взять статистику, то два года назад это была цифра 18 миллиардов. Идем с приростом до пяти миллиардов в год».

То есть, главное - это освоить средства и сохранить позиции самого богатого регионального министра. А всякие пробки, пункты обогрева, ямы на дорогах - за это пусть отвечает кто-то другой. К примеру, в 2020 году в Ростове без ремонта остались 342 пешеходных перехода, 36 дорог общего пользования, 16 подъездов к садоводческим товариществам и сотни ям. А все оттого, что Минтранс не проконтролировал, внесены ли эти расходы в бюджет. Кто виноват, по версии Окунева? Естественно, муниципалитеты. Да, они тоже, но не они ведь одни. За дорогами-то сам Окунев в первую очередь должен следить. Или он в это время освоенные деньги считал?

Кстати о деньгах. Полтора года назад ФАС заподозрила пять компаний – «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой» и «Таганрогское ДСУ» – в картельном сговоре на торгах, связанных с ремонтом и строительством дорог в регионе. Обыски тогда прошли и в местном Минтрансе. Как говорили силовики, «бюджет распределяется у главной кормушки, не без согласия высокопоставленных лиц». И что же? Окунев отделался легким испугом.

Как следствие, в конце апреля 2022 года ФАС возбудила дело о новом картельном сговоре двух других ростовских предприятий. ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель», которые держали нужный уровень цен на дорожные работы и помогли Окуневу освоить почти 2 миллиарда. Кстати, до прихода на госслужбу «РостовАвтоДором» руководил именно Окунев. И вновь его карьера не пострадала.

В октябре 2022-го Арбитражный суд Ростовской области признал, что для реконструкции моста на улице Малиновского администрация кулуарно договорилась с победителем закупки и ущемила права других потенциальных подрядчиков. Освоено еще больше 2 млрд., а Владимир Окунев вместо порицания получил от губернатора грамоту «за эффективную работу, обеспечившую досрочное автомобильное движение по путепроводу на улице Малиновского». При том, что строительные работы на мосту в тот момент по факту даже не завершились, о чем писали местные СМИ.

А в марте этого года ФАС раскрыла очередной дорожный картель, получивший уже 24 миллиарда на закупках в Ростовской области. При этом в картель входили уже запятнанные «Т-Транс» и ко, с которыми Окунев упорно продолжает работать. Осваивал налаженное сотрудничество.

А вы говорите – пробки. У человека другим голова занята: он с помощью картелей миллиарды должен освоить, а не какие-то там пункты обогрева создавать. Для мафиози средней руки подобная манера поведения, может быть, и нормальна. Но топ-управленцу областного уровня такое все-таки вряд ли к лицу. Честный и ответственный руководитель должен не искать крайних в коллапсе на трассе (от резины до подрядчиков), а взять хотя бы долю вины на себя (а еще лучше, до такого ситуацию вовсе не доводить).

Впрочем, может оно все и к лучшему. Во всяком случае, произошедший на ростовских дорогах коллапс теперь уже точно должен привлечь внимание силовиков к тому, кто отвечает за дорожное хозяйство в регионе, и подцепить виновного на крючок правосудия.