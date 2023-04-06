Академия – не место для науки

Недавно состоялась научно-богословская конференция «Бог – человек – мир». Присоединяемся к тем, кто считает, что «научная» и «богословская» – взаимоисключающие параграфы, но тем не менее это так. И на конференции блеснул директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев, переквалифицировавший в ходе выступления свою науку из «продажной девки империализма», по словам «легендарного» Лысенко, в «продажную девку атеизма». Даром, что в РАН недавно упразднили комиссию по лженаукам.

Кудрявцев с ходу начал с подрыва федеральной программы «Демография», заявив, что жители Земли «неверно поняли библейскую заповедь «Плодитесь и размножайтесь» (этот фрагмент из «Бытия» относится не к заповедям, а скорее к Божьей прихоти, говорю как прожжённый атеист), что, по мнению оратора, вызвало перенаселение Земли.

С фактом перенаселения планеты не можем не согласиться, но Кудрявцев на этом не остановился. Далее он заявил, что «первородный грех» – причина всех вредных мутаций и если бы два библейских персонажа не польстились на яблоко, то все было бы совсем не так. И наконец, он привёл инфографику, согласно которой «продолжительность жизни людей стала катастрофически падать с 900 лет до нынешних параметров после Великого потопа».

Осмелимся предположить, что те же неандертальцы жили задолго до Великого потопа. Так вот, самый известный из них Шанидар I (имя получил по названию пещеры в Ираке, где его раскопали) – рекордсмен по продолжительности жизни, притом что он в молодом возрасте лишился руки, а после получил ЧМТ с потерей зрения на один глаз и несовместимую с ходьбой травму стопы – протянул всего 45 лет.

Очевидно, благодаря заботе соплеменников, которые прожили значительно меньше. Совсем не бьётся с выкладками Кудрявцева, который даже Библию не осилил.

Вы все, наверное? помните мем от Грызлова: «Парламент – не место для дискуссий». Так вот, похоже, что и РАН теперь – не место для науки.