Логотип Sobesednik.ru
23.03.2023

Нужно ли платить консьержу?

Всё зависит от решения общего собрания собственников жилья

Появление консьержа в подъезде часто провоцирует войны среди соседей. Одни считают, что он категорически нужен, другие – что это лишнее, и всячески уклоняются от платежей. 

– Если проектом дома не было предусмотрено помещение для консьержа и сервис не планировался, то это дополнительная услуга и она должна быть утверждена на общем собрании собственников жилья. Если она не была утверждена, то включать услуги консьержа в квитанцию нельзя и требовать деньги тоже, – объясняет юрист по жилищно-коммунальным вопросам Константин Крохин. 

Если у вас в платёжке в разделе «иные услуги» есть строка «консьерж», скорее всего в вашем доме этот сервис законный. Если с вас требуют платить за услуги консьержа наличными, то скорее всего решения собрания собственников не было, это частная инициатива некоторых жильцов. 

Чтобы разобраться, принималось ли соответствующее решение на собрании собственников, можно обратиться в управляющую компанию. Они должны хранить и показать протоколы и бюллетени собраний. С 2019 года документы обязаны сдавать в жилищную инспекцию, поэтому, если УК отказывается их показывать, можно обратиться в органы жилищного надзора. 

За задолженность по услугам консьержа также по общему правилу могут начисляться пени, начиная со второго месяца. 

Если собственник не согласен с услугой и хочет отменить решение общего собрания собственников жилья, он может сам инициировать собрание и собрать подписи за отмену консьержа, но, как показывает практика, это непросто.

Теги: #жкх

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Персона
Шоу-бизнес 6 дней назад

Сергей Трофимов: Наши дети могут попасть в цифровой концлагерь

Расследование 1 день назад

Тульский губернатор Алексей Дюмин отправил сына вместо военкомата в яхт-клуб

Общество 2 дня назад

Книга. «Великие пары» глазами Дмитрия Быкова*

Политика 2 дня назад

Попасть в пропаганду. Как популярный блогер дошёл до эфиров у Соловьёва

Политика 3 дня назад

Валентина Мельникова: Без указа отправлять на военные сборы не имеют права

Общество 3 дня назад

Архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко: Механизм возвращения украинских детей необходим немедленно

Политика 4 дня назад

Что скрывается за событиями вокруг Киево-Печерской лавры

Политика 5 дней назад

У Виктора Медведчука руки – по локоть в нефти

Политика 5 дней назад

Варфоломей призвал к ответу РПЦ

Расследование 5 дней назад

Квартирный вопрос Дениса Мантурова

Политика 5 дней назад

Pink Floyd в роли «Машины времени»

Политика 5 дней назад

Китай теперь старший партнёр России

Общество 5 дней назад

Вокзальный проезд – теперь по-божески

Общество 5 дней назад

Вопрос ребром: какой язык вы посоветовали бы изучать сегодня детям?

Общество 1 неделю назад

Кому поцелуй на всю жизнь, а кому слюнявый

Политика 1 неделю назад

Александр Баунов: «Что бывает, когда диктатор слабеет»

Политика 1 неделю назад

Вопрос ребром: сесть за анекдот в соцсетях – теперь это нормально?

Общество 1 неделю назад

В аду Мумбая. Репортаж из самого колоритного индийского мегаполиса

Общество 1 неделю назад

Немые, но говорящие свидетели. К 80-летию трагедии в Хатыни

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика