Нужно ли платить консьержу?

Появление консьержа в подъезде часто провоцирует войны среди соседей. Одни считают, что он категорически нужен, другие – что это лишнее, и всячески уклоняются от платежей.

– Если проектом дома не было предусмотрено помещение для консьержа и сервис не планировался, то это дополнительная услуга и она должна быть утверждена на общем собрании собственников жилья. Если она не была утверждена, то включать услуги консьержа в квитанцию нельзя и требовать деньги тоже, – объясняет юрист по жилищно-коммунальным вопросам Константин Крохин.

Если у вас в платёжке в разделе «иные услуги» есть строка «консьерж», скорее всего в вашем доме этот сервис законный. Если с вас требуют платить за услуги консьержа наличными, то скорее всего решения собрания собственников не было, это частная инициатива некоторых жильцов.

Чтобы разобраться, принималось ли соответствующее решение на собрании собственников, можно обратиться в управляющую компанию. Они должны хранить и показать протоколы и бюллетени собраний. С 2019 года документы обязаны сдавать в жилищную инспекцию, поэтому, если УК отказывается их показывать, можно обратиться в органы жилищного надзора.

За задолженность по услугам консьержа также по общему правилу могут начисляться пени, начиная со второго месяца.

Если собственник не согласен с услугой и хочет отменить решение общего собрания собственников жилья, он может сам инициировать собрание и собрать подписи за отмену консьержа, но, как показывает практика, это непросто.