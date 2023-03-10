Со всеми неудобствами

Про то, что Омск есть, вы все знаете. Как и про то, что там очень плохо с дорогами. Так вот, с общежитиями, где в 2023 году продолжают жить люди, не сильно лучше.

Жители явно аварийного, но не признанного таковым общежития на проспекте Мира, 167б, что в Советском округе, много лет добивались ремонта. Вот тут опять возникает тема выселения из трущоб – не требуют граждане сноса развалюхи и расселения в человеческое жилье! Требуют ремонта. В данном случае даже добиваются.

С началом ремонтных работ жизнь горожан, проживающих в расползающемся по швам строении, невероятно переменилась. Первое, что сделали рабочие – разобрали торцевую стену здания, за которой располагались санузлы и душевые. Рабочие мудро рассудили, что без душа можно некоторое время пожить, а без унитаза уже сложнее. И оперативно оборудовали санузел на... общей кухне общежития.

На самом деле если вдуматься, то это очень хорошая новость. Ведь у этих людей все-таки есть унитаз, пусть теперь и на кухне. А сколько граждан, которым в режиме 24/7 трындят про замерзающую Европу, живут с «удобствами» на улице? У этих «удобств» периодически отрывает ветром двери, а также соседи воруют их у других соседей и разбирают на дрова, чтобы не замерзнуть вслед за Европой. Не говоря уже о том, что в них регулярно кто-то тонет! А тут – хопа! – зашел на кухню и сделал все сразу: и еды приготовил, и избавился от последствий, а если не удержался, потому что унитаз плотно оккупировал сосед, то вот – рядом с унитазом стоит стиральная машина!

Но все не может быть так радостно и безоблачно. Про унитаз на кухне пронюхал местный Следственный комитет и начал доследственную проверку «о нарушении прав граждан на благополучное и комфортное проживание». Эй, СК! Ау, это аварийное общежитие! Теперь у людей, у которых только-только жизнь начала налаживаться, начнутся всякие следственные действия, возле унитаза на кухне будут постоянно толпиться силовики. Мало того что разрушится весь жизненный цикл общаги, так они еще и, не дай бог, арестуют белого друга. Люди, вы там держитесь!