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В среду, в 8:42

Как платить пени в 2023-м

В этом году сохраняется особый порядок расчёта пеней, утверждённый в году прошлом

Фото: Global Look Press

Кабмин продлил на 2023 год действие постановления №474 от 26 марта 2022 года о порядке расчёта пеней по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Пени будут начисляться, исходя из минимального значения ключевой ставки ЦБ РФ: если ключевая ставка на день оплаты выше 9,5%, то используется размер ставки 9,5%, если ниже, то исполнитель услуг выбирает ставку на день фактической оплаты. 

Это постановление было принято в связи с резким ростом ключевой ставки до 20% в феврале 2022 года. Пени за неоплату коммунальных услуг, как и прежде, начисляются с 31-го дня просрочки. Отсчёт начинается после крайнего срока уплаты, указанного в квитанции.

Размер пени составляет 1/300 ключевой ставки ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. 

Теги: #жкх

Рубрика: Общество

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