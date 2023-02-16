Им сверху видно всё. Откуда взялись аэростаты и как их применяют

С начала февраля в небе над США были сбиты как минимум четыре летательных аппарата. Один из них, над озером Гурон, по утверждению члена палаты представителей от Мичигана Джека Бергмана, был восьмиугольной формы. Сразу заметим, что он – представитель Республиканской партии, не исключено, что и трампист, а трамписты очень любят всякую конспирологию и рептилоидов.

Аэростат – аппарат скорее из позапрошлого века. В России в военных целях их начали применять в первые годы XX в. Привязанные воздушные шары служили наблюдательными пунктами для разведки и корректировки огня. В ходе Русско-японской и Первой мировой войн они использовались таким образом очень активно. Во время Второй мировой у привязанных аэростатов появилась новая функция – заграждение. Их можно было увидеть над Москвой, над Лондоном, над другими городами СССР и Европы. Огромные летающие «мешки» вынуждали авиацию противника вести бомбардировку с большей высоты и существенно затрудняли их задачу.