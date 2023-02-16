Им сверху видно всё. Откуда взялись аэростаты и как их применяют
Разбираемся в вопросе после уничтожения в небе США как минимум четырёх летательных аппаратов
С начала февраля в небе над США были сбиты как минимум четыре летательных аппарата. Один из них, над озером Гурон, по утверждению члена палаты представителей от Мичигана Джека Бергмана, был восьмиугольной формы. Сразу заметим, что он – представитель Республиканской партии, не исключено, что и трампист, а трамписты очень любят всякую конспирологию и рептилоидов.
Аэростат – аппарат скорее из позапрошлого века. В России в военных целях их начали применять в первые годы XX в. Привязанные воздушные шары служили наблюдательными пунктами для разведки и корректировки огня. В ходе Русско-японской и Первой мировой войн они использовались таким образом очень активно. Во время Второй мировой у привязанных аэростатов появилась новая функция – заграждение. Их можно было увидеть над Москвой, над Лондоном, над другими городами СССР и Европы. Огромные летающие «мешки» вынуждали авиацию противника вести бомбардировку с большей высоты и существенно затрудняли их задачу.
В период холодной войны США начали использовать свободно летящие аэростаты и стратостаты в разведывательных целях над территорией Советского Союза. СССР пытался их сбивать, но потом бросил это дело из-за экономической нецелесообразности: зенитная ракета стоила ощутимо дороже цели. В ответ Советы попытались соорудить нечто подобное. К разработке привлекли множество учёных и конструкторов, и в результате в г. Вольске Саратовской области появился Воздухоплавательный научно-испытательный исследовательский центр ВВС (ВНИИЦ ВВС), функционирующий до сих пор. Там проводятся различные исследования, разрабатываются новые летательные аппараты.
Аэростаты актуальны и сейчас – например в качестве метеозондов. В своё время два аэростата исследовали атмосферу Венеры.
Что было в Штатах – инопланетные или земные НЛО?
Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал США Глен ван Хёрк не стал исключать вероятность внеземного происхождения сбитых объектов, чьи обломки на момент подготовки материала не были найдены и соответственно не были изучены. Доподлинно известно, что один из объектов был китайским аэростатом, происхождение остальных неизвестно. Президент США Джо Байден в свою очередь распорядился провести межведомственный анализ феномена НЛО.
Бывший военный инженер, уфолог Евгений Убийко полагает, что сбитые американцами объекты имели вполне земное происхождение.
– Ни одна уважающая себя внеземная цивилизация не будет вывешивать свои объекты в неподвижном состоянии, – утверждает эксперт. – Кроме того, они энергетически и динамически не инопланетны. Инопланетный объект – явно не шар, дрейфующий с малой скоростью на небольшой высоте. Энергетика инопланетных объектов подразумевает внезапное появление и исчезновение, а также быстрое перемещение в пространстве. А если даже объект высотный, то он скорее всего стратостат, у которого может сильно растягиваться оболочка. То есть это высокотехнологичное земное произведение. Причём метеозонды, когда их запускают, выглядят примерно как сдутые шарики. А когда они поднимаются, то раздуваются и приобретают большой объём. Когда же поднимаются на запредельную высоту, они там лопаются. Очень выгодно с точки зрения разведки.
По мнению Убийко, Китаю или той же Японии удобно запускать такие зонды: они пролетают через Тихий океан и оказываются на территории Соединённых Штатов.
– Их ветром закидывает куда надо – и снимай себе и транслируй все, что нужно, – продолжает Евгений. – Летит беспилотник, китайцы отлично научились их делать. С учётом глобализации Китаю вообще было бы глупо их не делать. Они встраивают чипы для слежения в каждый утюг, в каждый телевизор и в каждый смартфон. И поставляют их во все страны. А тут целый шар! Это очень продуктивная идея, и, естественно, никакие инопланетяне так палиться не будут.
Как отличить земной объект от инопланетного?
Как утверждает Евгений Убийко, если мы видим объект внеземного происхождения, это означает, что у него сломалась система маскировки. Исправных видимых инопланетных объектов не может быть в принципе.
– Летающий объект в виде треугольника, так называемый бельгийский треугольник, – это наш, земной аппарат, – говорит он. – Вообще, все, что имеет треугольную форму и три огня, с большой вероятностью произведение американцев. То, что видится как просто светящаяся точка или цепочка непонятных точек – природное явление типа шаровой молнии. В основном то, что мы видим, учитывая наш недостаточный зрительный аппарат, это земные объекты. Кстати, японцы во Вторую мировую войну запускали множество шаров со взрывчаткой и они летали годами.
Зачем нужны аэростаты в 2023 году?
Аэростат-шпион, способный забраться даже в стратосферу, не только заметно дешевле спутников, но и превосходит их по некоторым параметрам. Он чуть хуже, но сопоставимо ведёт оптическую разведку и почти не уступает в химической, радиохимической и радиотехнической разведке. Длительное непрерывное наблюдение за каким-то одним районом – главная фишка аэростата. Ну а добытые данные он как раз может направлять своим хозяевам через спутники. Отличный симбиоз. Что плохо – аэростат практически неуправляем и летит куда бог пошлёт. В отличие от спутника, который к тому же страна – объект наблюдения не может уничтожить на вполне законных основаниях.
Кроме того, аэростаты довольно сложно обнаружить и сбить. То же почти массовое обнаружение аэростатов в США началось только после соответствующей перенастройки радаров. Аэростаты-шпионы делаются из тончайшего, почти прозрачного материала. Перемещаются они со скоростью ветра, и радары, настроенные на крупные, быстро летящие цели вроде самолёта, просто отфильтровывают их как помехи.
Кто делает ставку на аэростаты сейчас?
«В настоящее время Соединённые Штаты, а также Китай, Франция, возможно, Россия и некоторые другие крупные страны проводят исследования, пытаясь разработать новое оружие, которое мы называем гиперзвуковыми планерами, – говорит Жан-Венсан Бриссе, эксперт IRIS (Институт международных и стратегических исследований). – Эти аппараты будут большую часть своего полёта проводить в стратосфере, которая очень плохо изучена с точки зрения её состава и циркулирующих в ней ветров».
По мнению эксперта, тот, кто первым достигнет стратегической стратосферы, где любое оружие войны будет очень трудно перехватить, получит преимущества перед возможными противниками. По словам директора Центра инициатив в области национальной безопасности Университета Колорадо Иэна Бойда, этот слой атмосферы находится выше того, где летают самолёты, и ниже космического пространства. «Это область, которую мы не до конца понимаем, – говорит эксперт. – И нам не нужно заходить слишком далеко, чтобы наткнуться на неизведанное».
Также на днях представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что в украинском воздушном пространстве были обнаружены воздушные шары «с угловыми отражателями», которые, по его мнению, запущены с российской территории. Как утверждает Игнат, шары используются для разведки и как ложные цели для ПВО. «Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», – сообщил он украинским СМИ.