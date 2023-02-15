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15.02.2023

Инструкция только на китайском: это нормально?

Что делать, если из-за незнания языка, на котором написано руководство, человек не может воспользоваться товаром?

Бывает, купишь через онлайн-магазин, скажем, селфи-палку, а инструкция к ней только на китайском языке. Если человек такими гаджетами никогда не пользовался, то собрать её он не сможет. Ясно, что никто не обязан знать китайский. А вот обязан ли продавец предоставлять инструкцию на русском языке и можно ли вернуть такой товар? И кто вообще за это отвечает: интернет-магазин или продавец – индивидуальный предприниматель? 

На вопрос отвечает руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов: 

– Частичная ответственность, не юридическая, лежит на площадке, потому что с продажи каждой единицы такого товара она получает свой процент. В данном случае предприниматель реализует некачественный товар, и получается, что площадка является соучастником этой схемы, которая не соответствует российским стандартам – инструкция должна быть на русском языке. Но отвечать за это по закону будет предприниматель, который реализует товар. Очевидно, что импортёр не только не предоставил инструкцию, он ещё и ушёл от таможенных платежей, что является уголовно ответственным деянием. 

За само отсутствие сведений на русском языке предпринимателю грозит штраф – 10 тысяч рублей. Продавец должен либо обменять товар на аналогичный с инструкцией на русском языке, либо вернуть деньги. Если предприниматель отказывается это делать, нужно обратиться к нему с претензией, после чего идти в суд. 

В качестве соответчика можно привлечь интернет-площадку, потому что вопрос к ней есть: предприниматель ведь обязан показать полный пакет документов, прежде чем начать торговлю товаром.

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