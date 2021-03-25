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Путин подарил квартиру мальчику, чьё новогоднее желание об игре на гитаре исполнил до этого

На какие средства купили квартиру семье мальчика, а также «улучшили жилищные условия» семье, которая их приютила, не уточняется

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Семья 14-летнего Марка Кобленева из Подмосковья, мечту которого Владимир Путин исполняет в этом году в рамках проекта «Ёлка желаний», «переехала в собственную квартиру». Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Мальчик просил на новый год уроки по игре на гитаре, которые Путин ему организовал. Однако в ходе беседы с мамой подростка выяснилось, что у них нет своего жилья и их приютили знакомые. Судя по сообщению АП, квартиру им подарили после разговора с президентом.

«С улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону», — добавляют в пресс-службе.

На какие средства были куплены квартиры, не уточняется.

Всего в рамках предновогодней акции Путин должен исполнить желания трех детей. Кроме Кобленева, он также пообщался с 5-летним Осором Аюшеевым из Бурятии, которому по указанию главы государства организовали экскурсия по пожарной части Улан-Удэ.

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