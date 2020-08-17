Назвавшую чиновников «церберами» пенсионерку признали виновной в «пропаганде неполноценности»

Суд в Сургуте назначил штраф в размере 10 тысяч рублей 65-летней пенсионерке Татьяне Овериной за негативные и оскорбительные высказывания в адрес чиновников в комментариях к постам в социальной сети «ВКонтакте». Информация об этом есть в картотеке суда.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Как говорится в материалах дела, женщина размещала в ленте новостей комментарии и фотоизображения, в которых имеются высказывания в отношении представителей власти, чиновников разных уровней.

В частности, пенсионерка называла представителей власти «церберами и прихлебателями олигархата» и призывала их «отстреливать, как это делал Сталин», в одном из постов она писала, что «хочет взять в руки автомат и пройтись по кабинетам!».

Как рассказала пенсионерка агентству URA.ru, это решение она оспаривать не собирается из-за того, что за время допросов и судебных разбирательств на нервной почве у нее случился инсульт.

«Я не буду обжаловать решение, мне и так хватило страданий, когда меня вызывали на допросы, игнорируя мое самочувствие. Меня обвинили во всем этом, хотя мои комментарии были сатирой, но никто этого не учел. Я ни к каким расправам не призывала», – сказала она.