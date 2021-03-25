Как украсили города к Рождеству и Новому году в разных уголках мира
Фотоподборка от Sobesednik.ru
К Новому году города преобразились. Площади и улицы украсили разноцветные гирлянды. Появились световые арки и тоннели, светящиеся сказочные фигуры, огромные сияющие шары и световые инсталляции. Организаторы создали праздничное настроение.
Посмотрите, как выглядят города разных государств на кануне Нового года.
Россия. Москва
Греция. Афины. Парк впечатлений.
Чехия. Опава. Ратуша Гляска.
Бельгия. Брюссель. Площадь Гран-Плас.
Франция. Париж. Универмаг Galeries Lafayette.
Германия. Штутгарт. Рождественский сад.
Италия. Рим. Рождественские огни на улице Виа Винето
Латвия. Рига. Площадь Праздничный "Маяк" на площади Независимости
Финляндия. Хельсинки. Парк Эспланада
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