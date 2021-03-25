Как украсили города к Рождеству и Новому году в разных уголках мира

К Новому году города преобразились. Площади и улицы украсили разноцветные гирлянды. Появились световые арки и тоннели, светящиеся сказочные фигуры, огромные сияющие шары и световые инсталляции. Организаторы создали праздничное настроение.

Посмотрите, как выглядят города разных государств на кануне Нового года.



