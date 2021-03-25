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Сегодня, в 14:08

Как украсили города к Рождеству и Новому году в разных уголках мира

Фотоподборка от Sobesednik.ru

Фото: mos.ru

К Новому году города преобразились. Площади и улицы украсили разноцветные гирлянды. Появились световые арки и тоннели, светящиеся сказочные фигуры, огромные сияющие шары и световые инсталляции. Организаторы создали праздничное настроение.

Посмотрите, как выглядят города разных государств на кануне Нового года. 


Россия. Москва


Фото: mos.ru

Греция. Афины. Парк впечатлений.


Фото: globallookpress.com

Чехия. Опава. Ратуша Гляска.


Фото: globallookpress.com

Бельгия. Брюссель. Площадь Гран-Плас.


Фото: globallookpress.com

Франция. Париж. Универмаг Galeries Lafayette.


Фото: globallookpress.com

Германия. Штутгарт. Рождественский сад.


Фото: globallookpress.com

Италия. Рим. Рождественские огни на улице Виа Винето


Фото: instagram.com/turismoromaweb

Латвия. Рига. Площадь Праздничный "Маяк" на площади Независимости


Фото: instagram.com/riga.lv

Финляндия. Хельсинки. Парк Эспланада

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Фото: instagram.com/myhelsinki

Англия. Лондон. Атмосфера праздника


США. Вашингтон. Рождественская елка в City Center DC


Фото: instagram.com/visitwashingtondc

Швеция. Стокгольм. Каток в центре города


Фото: instagram.com/visitstockholm
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