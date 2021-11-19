Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 9:38

МЧС создаст реестр коррупционеров

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму

Фото: Global Look Press

При департаменте кадровой политики в МЧС планируют создать реестр коррупционеров – сотрудников, уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект соответствующего закона.

Предполагается, что в реестре будет указано, в какой должности находился мздоимец и при каких обстоятельствах была получена взятка.

Напомним, в ноябре по подозрению в получении взятки был задержан первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве Андрея Мищенко. Его подозревают в получении взятки за оформление паспортов антитеррористической безопасности. Также под подозрение попал руководитель одного из отделов столичного главка Виктор Самарин.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Общество 12 минут назад

«Они пытаются ответственность возложить на нас»: шахтёр из Белова высказался о клятве горняка

Политика 16 минут назад

«Теперь о вашем задержании узнает примерно никто»: замперед московского «Яблока» прокомментировал блокировку «ОВД-Инфо»*

Общество 55 минут назад

Суд над геймером и орден для Ильи Резника: новости к утру 25 декабря

Общество 2 часа назад

«Будет не рост благосостояния, а фиксация нищеты»: в сети продолжают обсуждать слова Путина об индексации пенсий

Общество 2 часа назад

«Фантазёр, ты меня называла…» В сети считают, что Google не заплатит многомиллиардный штраф, который ему выписали

Общество 2 часа назад

«Путин, не нужно бороться с ценами, мы можем еще чуть-чуть затянуть пояса»

Общество 11 часов назад

Наказания за реабилитацию нацизма, за протоиерейские изнасилования и за неудаление контента о Навальном: новости к полуночи 24 декабря

Политика 13 часов назад

Работал один, но получал за четверых: в Туле задержали депутата-единоросса

Общество 13 часов назад

Вторую пятницу подряд Минюст признает иноагентами ЛГБТ-организации

Общество 14 часов назад

В Саратове экс-омбудсмена лишили звания «Почётного гражданина» за критику прокурора

Общество 16 часов назад

Сванидзе о приговоре студенту, помочившемуся на стенд с ветераном ВОВ: «Хулиганство несомненно, но 15 суток – красная цена»

Происшествия 16 часов назад

ДТП с поездом и автобусом на Алтае. Видео

Политика 16 часов назад

Слон и моська

Общество 17 часов назад

Meta вслед за Google получила миллиардный штраф. Правозащитница уверена, что «приземление» компаний выведет их с рынка РФ и приведёт к обнищанию многих россиян

Политика 17 часов назад

Олег Шеин: «Главное в повестке - инфляция и рост цен»

Общество 17 часов назад

Сегодня у Познера будет гусь

Политика 17 часов назад

Путин: Запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты прошёл безупречно

Общество 18 часов назад

Обезопасила себя от интернета: Из аккаунта Мизулиной-младшей пропали все фото в одежде люксовых брендов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика