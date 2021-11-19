МЧС создаст реестр коррупционеров

При департаменте кадровой политики в МЧС планируют создать реестр коррупционеров – сотрудников, уволенных в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект соответствующего закона.

Предполагается, что в реестре будет указано, в какой должности находился мздоимец и при каких обстоятельствах была получена взятка.

Напомним, в ноябре по подозрению в получении взятки был задержан первый заместитель начальника главного управления МЧС по Москве Андрея Мищенко. Его подозревают в получении взятки за оформление паспортов антитеррористической безопасности. Также под подозрение попал руководитель одного из отделов столичного главка Виктор Самарин.