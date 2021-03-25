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«Все замерли в ожидании «писем счастья»: в сети отреагировали на сбой в системе ГИБДД

Россияне считают, что такое «восстание Алисы из Яндекса» может ошибиться только в свою пользу

Фото: Global Look Press

В работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя.

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», - сообщается на сайте «МВД Медиа».

В ведомстве уточнили, что сейчас технические специалисты устраняют последствия сбоя, принимая необходимые меры реагирования. Там подчеркнули, что подобные случаи единичны.

В соцсетях сбой в системе ГИБДД вызвал бурную реакцию – от иронии до серьезных опасений.

«Неужели все штрафы пропали?» - потирая руки написал читатель.

«Скорее, наоборот. Штрафы начнут приходить пачками... У нас, как правило, такие системы ошибаются только в свою пользу», - «успокоили» предыдущего комментатора.

«...все замерли в ожидании «писем счастья», - оценил общее состояние людей россиянин.

«Вот вам и последствия электронной экономики. Одним махом можно всю базу снести и взятки гладки. И докажите потом что этот сбой не специально произошёл. Просто так только мухи женятся», - расписал москвич.

«Уже 30 лет как сбой...» - написал о глобальной проблеме пенсионер.

«Восстание Алисы из Яндекса», - иронично отметил студент.

 «И они еще хотят вводить электронные паспорта. Тоже все навернется», - предположил напоследок петербуржец.

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