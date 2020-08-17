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«Следующий шаг - обыски по Watsapp?»: в сети спорят, нужно ли приложение «Народный инспектор»

Кто-то считает, что это стукачество, а кто-то рад, что можно будет наказывать нарушителей, плюющих на других

В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео. Об этом пишет портал Autonews со ссылкой на поручение президента России Владимира Путина.

Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки.

Отмечается, отправленные с помощью этого приложения штрафы будут выписываться без составления протокола.

Правительство должно внести необходимые изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.

Ранее Министерство юстиции предложило ужесточить за неоднократные случаи езды с нечитаемыми номерами, излишнюю тонировку, выявленную не в первый раз, а также за неоднократный отказ остановиться по требованию сотрудника полиции и попытку скрыться.

Ох, какая жаркая дискуссия развернулась после этой новости в соцсетях. Пользователи сразу же разделились на два лагеря – тех, кто рад и, по видимому, тех, кто как раз нарушает.

«Приложение конечно хорошее, но как бы не начались бои местного значения», - пишет читатель.

«Стук, стук, стук, я - твой друг! Держитесь, обочечники. держитесь, любители парковаться на газонах и пешеходных тротуарах!» - рад будущий пользователь приложения.

«Нет, обочечники сюда не входят. Я-то думал, обочечников или тех орлов, что по встречке пробку обгоняют, а потом вклиниваются, тормозя всех законопослушных... А оно оказывается только тех, кто за стоянку не платит... Тогда мне это приложение не нужно...» - расстроился сибиряк.

«Хорошо придумали. Один россиянин штрафует другого, а денежка капает в карман «папы», - рассудил пенсионер.

«Да здравствует стукачество! Вперед семимильными шагами!» - написал… нарушитель ПДД.

«Наконец-то. Жду не дождусь, когда смогу добавить чуть-чуть сознательности альтернативно одаренным клоунам, паркующимся и ездящим по тротуару у меня под окнами. А если еще и обочечников можно будет гнобить когда-нибудь, то после каждой поездки по трассе буду нарезки с регистратора делать», - рад молодой человек.

«А следующий шаг - обыски по Watsapp? Cупер!» - иронизирует читатель.

«Вот и посмотрим, кто стукач! Видимо, власть хочет заставить общество стучать друг на друга. Куда мы движемся с такими правителями?» - в шоке россиянин.

«Удобненько. И камеры не нужны. Вы представляете сколько яжмамаш и просто злобных старушек будут стучать?! И при этом не нужен протокол и присутствие представителя закона. Это Клондайк!!!» - уверен мужчина.

«Штрафы, наказания, ограничения, запреты. Это наиболее часто встречающиеся темы новостей последнего времени. Потом удивляются - а что это у нас народ мрёт? Да не хочет жить народ в таких условиях», - считает учитель.

«Мастера фотошопа потирают руки», - звучит шутка.

«Пусть тогда и застройщиков заодно штрафуют, которые лепят дома без продуманной придомой территории, а то построят ЖК на 1000 квартир, а рядом одна дорожка и парковка мест на 50», - предлагает москвич.

Теги: #штрафы

Рубрика: Общество

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