Космический зонд NASA впервые «прикоснулся» к Солнцу

Впервые космический зонд Parker Solar Probe пролетел через корону Солнца и замерил там магнетические поля. Были взяты образцы частиц. Об этом сообщает NASA на своем сайте.

По мнению ученых, это событие открывает новую веху в изучении Солнца. Прикосновение к веществу, из которого состоит звезда поможет получить ценную информацию о ней и ее влиянии на всю Солнечную систему.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe – это знаковый момент для солнечной науки и поистине выдающийся подвиг», – отметил помощник администратора Управления научной миссии в штаб-квартире NASA Томас Зурбухен.

Космический зонд Parker совершает открытия, которые были недоступны другим летательным аппаратам. Изучение изнутри солнечного ветра – потока Солнечных частиц – позволит лучше понять влияние звезды на нашу планету.

«Мы видим свидетельства нахождения в короне данных о магнитном поле, солнечном ветре и визуально на изображениях. Мы действительно можем видеть космический корабль, пролетающий через корональные структуры, которые можно было наблюдать только во время полного солнечного затмения», – сказал научный сотрудник проекта Parker Solar Probe Нур Рауафи.