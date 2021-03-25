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Госдума добралась до подкастов: комитет по информполитике решил зарегулировать ещё одну сферу в интернете

Профильный комитет собирает экспертов, чтобы решить, что делать с правовым статусом сетевых аудиошоу

Фото: Instagram @anton__gorelkin

депутат, зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин

Депутат-единоросс, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин вдохновился на законодательную инициативу после того, как из исследования Яндекса узнал следующее: с начала прошлого года число слушателей подкастов в России выросло до 16 миллионов. На сервисе Яндекс.Музыка ежедневно добавляется примерно по 400 новых записей, а всего их уже насчитывается более 11,5 тысяч.

«Правовой статус подкастов остаётся неопределённым. Кто-то считает их подвидом аудиовизуальных произведений (следовательно, сервисы, распространяющие подкасты, следует считать АВС). Другие эксперты относят подкасты к СМИ (статья 2: «иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)») и считают, что авторы подкастов должны регистрировать их в Роскомнадзоре со всеми вытекающими последствиями»

, – пишет Горелкин в своём телеграм-канале. Теперь он планирует провести в Госдуме круглый стол с представителями отрасли, юристами и иными экспертами подкаст-индустрии: «Учитывая, что российский рынок подкастов фактически оформился и стал самостоятельным медиа, правовая неопределённость недопустима», – настаивает депутат и приглашает всех к дискуссии.

Рубрика: Общество

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