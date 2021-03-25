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Вчера, в 23:11

«Где логика? В ресторан нельзя, а в метро – всегда, пожалуйста»: в сети разносят законопроект о QR-кодах в общественных местах

Россияне уверены, что эти ограничения ударят по торговым центрам, ресторанам, авиакомпаниям и РЖД, а не по людям

Фото: Global Look Press

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах уже начали поступать из регионов.

«Есть субъекты, которые помимо того, что поддержали законопроект, предложили поправки в данный законопроект», - сказал Пискарёв журналистам.

Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Но вся тематика о QR-кодах уже настолько раздражает россиян, что очередная новость об их введении была принята в соцсетях неприкрытой иронией.

«Внесите уже поправку о том, что как-то изменить это название - куар код. Ходят все и каркают. Мы уже как стая ворон», - написала жительница Новосибирска.

«Да, QR-код, нужно изменить на серийный номер!» - иронично поддержал её пенсионер.

«И кто проиграет от этого законопроекта? Это же сколько прибыли недополучат - авиакомпании, РЖД, рестораны, музеи и т.д.. Ай-ай-ай, сколько богатеев недовольных появится... Или они думают, что мы ломанёмся их прививки ставить? Да вот бегу, теряя тапки, ага. Простой народ ничего не потеряет – ну, не поедем в отпуск, это не смертельно. А вот как они без наших денежек-то? Ни в рестораны их не принесём, ни авиакомпаниям не дадим…» - рассуждает москвич.

«Это на простофиль рассчитано! На автобус код не нужен, а в торговый маркет нужен», - не понимает логики девушка.

«Согласен. Что характерно - в ресторан, где днём на весь зал три посетителя - нельзя зайти. А в Московское метро, где сотни тысяч людей – всегда, пожалуйста! Или вот в 10-дневные неожиданные каникулы в ноябре в Египет - так скатертью дорога!» - поддержал предыдущего комментатора следующий.

«Делят людей на два лагеря! Кому это выгодно? Я лично не собираюсь прививаться лишь только для того, чтобы по торговым центрам ходить! Не хотят ТЦ пускать клиентов, флаг им в руки, сами себя обанкротят!» - считает экономист.

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