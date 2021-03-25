«Там все в кровище»: Коллеги погибших рассказали о трагедии в МФЦ

Спустя два часа после стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы здание полностью оцеплено. Рядом - только фургоны полиции и Следственного Комитета. Внутри - только силовики и сотрудники МФЦ. По словам женщины, побывавшей в здании после стрельбы, "там всё в кровище". Других подробностей она, шокированная увиденным, не смогла сообщить.

Другая женщина, работавшая в этом МФЦ и знакомая с некоторыми сотрудниками, рассказала "Собеседнику", что убийца приехал на велосипеде.

-Ему сказали надеть маску, и тут он начал стрелять. У погибшего парня недавно родился сын - второй ребёнок. Недавно они с женой взяли ипотеку. Здесь ещё отдельная трагедия семьи. Вот сижу, печалюсь по ним, - рассказала сотрудница со слезами.

Служащая МФЦ "Рязанский" работала здесь с посетителями несколько лет.

- Охрана у нас сидит только у входа, - продолжила она. - Никогда не видела, чтобы у них было оружие. Вообще работа здесь была спокойная, обычно никто не скандалил...